網戀3年女友竟是男的！暈船男噴36萬 巧遇「私密照本尊」崩潰

蕭男10多年前與少女發生關係，出社會後假扮女性，拿舊照詐騙韋男姓癡情男36萬，韋男偶遇本尊報警。法院依法判刑1年10月。（資料照）

蕭姓男子年輕時曾與多名未成年少女交往，出社會後竟拿少女私密照騙錢。他上網假扮女性，傳舊照取信韋姓男子，騙到36萬多，直到韋男巧遇照片本尊才心碎報案。高等法院台南分院依性交及交付少年性影像等罪，判蕭男1年10個月徒刑。

蕭男2015年間與未成年少女發生性行為，握有許多少女的私密照，他辯稱，當時同時與3名女學生交往，是被害少女為爭取感情主動傳送，法官審酌確有複雜交往關係，且檢方提出的通訊軟體對話紀錄時間久遠，難作直接證據，基於無罪推定判決無罪。

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蕭男不只侵害少女，多年以後還拿這些照片來詐騙。2021年到2024年間，蕭男在臉書化名女性與韋男交往，為取信對方，接續傳少女當年的私密照，自稱是本人照片。韋男誤信為真，陸續匯款給蕭男，直到韋男偶然認識影像中的本尊，當時的少女已經23歲，驚覺交往對象竟是男性，報警揭發騙局。

法院認為，蕭男與未成年人發生性行為，影響其身心發展，還利用他人信任，以交付少年性影像等方式詐財，造成被害人受有36萬3620元損失。考量蕭男法紀觀念淡薄且未和解，法院依法論罪，並沒收其犯罪所得與作案手機。

法官於判決理由中強調，現今網路發達，少年性影像外流即難以根絕，損害範圍廣泛，防制性剝削條例不僅維護隱私，更具追求兒少人權、杜絕性犯罪的公益目的，藉此重申保護兒少立場，認定蕭男為滿足私慾交付影像，裁定不予減刑。

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