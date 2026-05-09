相思樹皮、駱駝蓬子煮出「台灣死藤水」 提煉強效迷幻藥判6年

台中地院法官判徐男6年，可上訴。（資料照）

台中一名從事靈修、瑜珈教學徐姓男子，長期網購相思樹皮及駱駝蓬子，利用電鍋加水反覆煮沸製成俗稱「相思湯」、「台灣死藤水」的迷幻飲品，自行飲用並帶給配偶飲用，聲稱只是為了靈修儀式、啟靈與心靈放鬆，台中地院近日審理後，認定其行為已涉及製造第二、第三級毒品，判處有期徒刑6年，可上訴。

據了解，二級迷幻藥毒品「二甲基色胺」，迷幻效果強烈，該毒品原料來自於相思樹等植物汁液中，過去在南美洲等地的原住民，還會於巫師通靈祭典等場合，飲用此種汁液，增強「通靈」迷幻效果，但在多數國家為管制毒品，甚至有攝取過量導致死亡案例。

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檢警調查，徐男自2021年至2024年間，多次透過網購相思樹皮與駱駝蓬子，在台中大里住處以電鍋將兩種原料加水煮沸濃縮，待冷卻後分裝成瓶飲用，還曾帶往台北配偶住處供對方飲用，警方接獲情資後同年7月23日搜索，當場查扣多瓶含有第二級毒品二甲基色胺及第三級毒品駱駝蓬鹼成分液體。

警方另查獲大量相思樹皮、駱駝蓬子等原料，徐男辯稱是為了放鬆與啟靈效果，不認為是毒品，且配偶也是自行取用，並無轉讓犯意，台中地院法官認為，扣案液體經鑑驗明確檢出毒品成分，且徐男明知相思樹皮不能直接食用，透過煮沸方式提煉有效成分，顯然已屬製造毒品行為，審酌徐男長期製作迷幻藥物，依製造第二級毒品罪、製造第三級毒品罪及轉讓偽藥罪，分判處5年4月、3年8月及7月徒刑，合併應執行6年，仍可上訴。

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