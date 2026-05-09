愛爾麗涉偷拍、預收費用 衛福部：依「醫療法」最重可停業1年

衛福部醫事司下週一將行文給愛爾麗診所所在地方衛生局，要求查證業者涉嫌以針孔設備偷拍病患診療過程等爭議。（資料照）

醫美集團愛爾麗近日遭爆在診間涉嫌以針孔設備偷拍病患診療過程，並涉及預收療程費用等爭議，引發外界關注。衛福部醫事司副司長劉玉菁今表示，衛福部將於下週一行文愛爾麗診所所在地方衛生局，要求依法處理，若查有違法事證，可依「醫療法」第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，最重可處1個月以上、1年以下停業處分。

劉玉菁表示，衛福部長石崇良昨天已公開指出，愛爾麗涉及的針孔偷拍及預收費用等情事，可能符合「醫療法」第108條規定的停業處分要件，將請地方衛生局依查核實證進一步認定與裁處。她強調，若地方衛生局查證確有違法情形，就可依法給予停業處分。

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根據「醫療法」第108條規定，醫療機構若從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務，可處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得依情節，就部分或全部門診、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，甚至廢止開業執照。

劉玉菁指出，現行醫療機構本就有隱私維護規範，若醫療機構因診療需要進行錄影，必須事前向病患清楚說明，並取得雙方同意後才能進行，「只要沒有照這樣做，錄影就是違法的」。她強調，合法錄影是公開、經病患知情同意的情況，與針孔偷拍完全不同。

她也提到，這次事件另一個關鍵，在於相關影像流向及用途。若影像被用於非醫療用途，甚至無故外流，除涉及醫療法第72條病人隱私規範，也可能衍生其他法律責任。

針對是否擴大清查醫療機構內部攝影設備與隱私管理，劉玉菁表示，衛福部預計下週三召開會議，邀集地方衛生局及相關醫界團體，共同檢討醫療機構隱私保護與查核機制，並重申現行規範。她指出，目前已有部分地方政府率先啟動大規模聯合稽查，例如新北市及高雄市，除衛生單位外，也結合警察、消保等機關同步查核，且不限於醫療場域。

她表示，公共空間如掛號櫃台設置監視設備，民眾通常較能接受，但若是在診間等涉及個人隱私空間，僅有病患與醫護人員在場時，若要進行錄影就必須取得病患同意，否則即屬違法。

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