悲傷母親節 台南婦倒垃圾被撞死 平日當乩身服務信眾

賴婦倒垃圾竟被車撞死，賴婦的父親（右）、母親（左）悲傷泣訴女兒很孝順。（民眾提供）

悲傷母親節！台南市白河區172線關嶺公路虎山段8日下午發生54歲賴姓婦人在路邊等垃圾車準備倒垃圾時，被鄭男駕駛的轎車無預警自後撞飛掉到路旁排水溝內，傷重不治，今由白河警分局偵辦中；賴婦的丈夫悲憤的向警方說，妻子未違規，在路旁要倒個垃圾就被撞死，質疑鄭男超速肇事太過份，一定要對肇事者究責。

賴婦就住在車禍地點對面1家宮廟，擔任廟婆為信眾服務，明天就是母親節，未料遭此橫禍，車禍發生後，賴婦的父母從桃園南下，賴母悲傷泣訴女兒很孝順，住很遠還會不時打電話關心。賴父說，女兒當乩身，平時會為信眾淨身除穢。當地吳姓里長表示，賴婦和丈夫經營的宮廟原來在虎山里「十七戶」附近，幾年前再搬至現址，賴婦擔任「廟婆」協助廟務、服務信眾。

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賴婦的丈夫表示，太太如往常從宮廟走到對面172線路旁等垃圾車準備倒垃圾，竟被鄭男開車撞死，鄭男都快70歲，車還開那麼快。

肇事67歲鄭姓男子並未酒駕、毒駕，疑一時恍惚在172線肇事路段從內側車道一路往外偏移，見到前方外側車道上的垃圾車，再往右衝上路線外先撞上賴婦、再擦撞慢速停車中的垃圾車；家屬車禍後即到場，一度誤認為是垃圾車撞到人。

檢警今天下午4點相驗，全案依過失致死罪嫌偵辦，確切車禍原因有待調查釐清。

賴婦的丈夫（前）質疑肇事車超速闖禍，其岳母（後）想到女兒慘死，悲從中來，扶柱痛哭。（民眾提供）

賴婦從宮廟住家（左紅色拱門）走過172線，到對面站路線外準備倒垃圾被轎車撞死。（民眾提供）

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