神壇慶典變調！男子想先走 遭2人圍毆

台南育德路神壇封半條路辦活動，不僅噪音與交通問題惹怒鄰居，還上演全武行，警方到場帶回嫌犯。（民眾提供）

台南一處私人神壇舉辦慶典，現場喧鬧不僅讓鄰居氣炸，還演變成全武行。劉姓男子與主辦方友人早有嫌隙，加上想提早離席，當場遭吳姓男子與林姓男子圍毆受傷，訊後警方依傷害罪移送。

該處私人神壇在昨日晚間舉辦慶典，並封了半條道路，活動期間喧嘩聲與音樂不斷，加上交通問題，讓附近住戶備感困擾。劉男當日受邀前往參與聚會，但他因有其他事務待辦，無法全程參與，因此向現場人員表達想提早離開會場。

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然而，劉男在案發前就與神壇主辦方的友人存在嫌隙，當天他表達提前離席，引發對方不滿，從口角爭執升級為肢體摩擦，吳男與林男在氣憤下，聯手攻擊劉男，現場陷入混亂，兩人直接動手毆打，導致劉男受傷。

警方接獲通報後，隨即調派警力趕往現場壓制，抵達現場時，警方第一時間確認劉男傷勢，當場將涉嫌動手的吳男帶回警局製作筆錄。至於另一名參與毆打的林男，警方已掌握身分，依法通知他盡速到案說明。警方指出，雙方行為不僅讓活動變調，也會讓信仰文化遭抹黑，呼籲民眾在舉辦類似活動，應注意其他民眾觀感。

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