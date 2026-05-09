手機輸入「**21*」有詐！ 上班族中假檢警詐騙 2天慘噴366萬

刑事局示警詐騙新手法，輸入「**21*」加指定門號，電話全被詐團轉接走。（刑事局提供）

假檢警詐騙手法再升級！詐騙集團從過去透過電話騙取個資，近期進一步要求民眾購買新手機，下載不明App，綁定信用卡，輸入「**21*」設定來電轉接到詐團手機，全面轉接操控民眾手機通訊功能，應付銀行查證，宛如「金融接管」，遂行盜刷，甚至變賣股票；新北市劉姓上班族2天被盜刷260萬、股票105萬遭變現，刑事警察局預防科提醒民眾小心。

刑事局說，今年1月間，57歲新北市劉姓上班族接獲假冒門諾醫院來電，對方謊稱證件遭冒用，涉及盜領管制藥品，再由假冒警察及書記官透過通訊軟體接續聯繫，要求配合調查，視訊筆錄。在對方層層話術誘導下，被害人逐步提供個人資料、信用卡資訊、網路銀行及證券帳密。

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詐團接著要求被害人購買新手機，提供不明網址指示下載App，再提供一組帳號密碼，要求被害人登入，逐一感應綁定名下所有信用卡，聲稱是為了「查證金流」。隨後，詐團指示被害人操作手機，輸入「**21*」加指定門號，完成來電轉接設定；刑事局說，一旦設定完成，被害人的來電將全面轉往詐團控制的電話，包括銀行針對異常交易所撥打的查證電話，也會直接落入詐團手中，此時即使銀行主動關懷或進行安全確認，也可能由詐團冒充本人回應，使金融防護機制形同失效。

詐團短短2天內密集盜刷被害人多家銀行信用卡，共19筆交易，金額達260萬餘元。由於查證電話遭轉接攔截，詐團得以冒充本人回應，讓盜刷順利完成。此外，詐團再登入被害人證券帳戶，迅速變賣持股，套現約105萬餘元。

刑事局提醒，假檢警詐騙已從過去「騙資料、騙匯款」，升級為「買新手機、下載不明App、綁定信用卡、設定來電轉接、接管金融驗證」的複合型犯罪，雖目前僅有零星個案，民眾一旦依指示輸入「**21*」、設定指定門號，等同將自己的電話與驗證通道交給詐團，風險極高。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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