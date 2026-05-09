台北市聖宜醫美遭指暗藏針孔偷拍 警方臨檢未發現異狀

台北市知名的聖宜醫美診所，被指在醫療診間暗藏針孔攝影機，拍下女性消費者私密處除毛畫面。警方今日前往臨檢查察，在各診室並未發現有有所謂的隱藏式針孔攝影機。（圖取自聖宜醫美診所官網）

台北市知名的聖宜醫美診所，被指在醫療診間暗藏針孔攝影機，拍下女性消費者私密處除毛畫面。台北市警中正一分局忠孝西派出所根據報案，今日前往臨檢查察，在各診室並未發現有有所謂的隱藏式針孔攝影機，也沒有拆除的痕跡，目前帶回李姓負責人作一般程序的調查處理中。

據了解，近日各大醫美診所紛紛被傳出醫療診間暗藏針孔攝影機，檢警也大動作進行搜索查察動作。不料，在北市中正區的知名醫美診所「聖宜診所」也遭波及，被指控疑似未告知消費者下，暗中偷拍下她們私密處除毛畫面。

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轄管北市警中正一分局忠孝西派出所，今日中上午前往聖宜診所台北站前店進行調查了解，在各個診室並沒有發現有暗葴的針孔式攝影機，但確有裝設公開式的攝影監視器和鏡頭。警方同時針對各攝影監視器的設置據點和周邊作清查，也沒有發現拆卸等可能痕跡。

警方查扣提告消費者的相關病例，並且確定每個診間的監視器狀況。現初步排除有涉嫌偷拍等情事，但目前已帶回李姓負責人作偵訊筆錄，訊後將全案函送台北地檢署偵辦。

聖宜診所則透過律師表示，消費者都有簽署相關同意書，當即就是代表同意，如果每個人都簽了同意書，事後再說沒有注意到的話就比較不好。

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