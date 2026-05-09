80歲前立委曾蔡美佐在家遭毆 朝天宮董座兒蔡晉財聲押

前立委曾蔡美佐在家被毆案，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，雲林地檢署訊後以犯嫌重大、有串證之虞聲請羈押。（民眾提供）

80多歲前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐與兒子及親友6人，5月7日清晨4點多在住家遭30多人圍毆事件，雲林檢警持續拘提涉案嫌犯到案，其中被曾蔡美佐家屬指控帶頭者，雲林縣副議長、朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財昨（8）日下午被拘提到案，經檢察官複訊後，認為涉案罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞，今天向法院聲請羈押。

曾蔡美佐位在北港大同路住家，7日清晨4點多，有30多名白衣人靠近，曾蔡美佐走出家門查看，一群人即拿起路旁的交通路牌朝住家丟砸，隨即上演「全武行」，一陣混亂曾蔡美佐倒地、蜷縮在地上，送醫診斷為壓迫性骨折，現住院中觀察中，事件發生引起社會關注。

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雲林地檢署檢察長林秀敏指派檢察官彭彥儒指揮雲林縣刑警大隊、北港分局及刑事局共組專案小組，全力偵辦。雲林地檢署表示，7日當晚即針對8名到案犯嫌偵訊，其中21歲陳姓男子聲押獲准，其餘7人分別以6萬、5萬元交保。

8日再拘提9名犯嫌到案，經警方偵訊後，移送雲林地檢署，檢方漏夜複訊後，有4人犯嫌重大，向法院聲請羈押，法院今天凌晨裁定19歲蘇男、32蔡男收押禁見，其他以3萬、5萬交保。

檢方表示，今天早上持續訊問蔡晉財等4名拘提到案犯嫌，中午訊問完成，認為蔡晉財與33歲邱男2人罪嫌重大，且有滅證、串證之虞，向法院聲請羈押，另2人5萬元交保。

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