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    首頁 > 社會

    前往喪家弔喪途中遇死劫 雲林婦人遭大貨車撞死

    2026/05/09 14:29 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林崙背8日發生一起死亡車禍，大貨車先撞上欲左轉機車後，失控衝撞民宅，現場一片狼籍，造成機車騎士周姓婦人傷重不治。（民眾提供）

    雲林崙背8日發生一起死亡車禍，大貨車先撞上欲左轉機車後，失控衝撞民宅，現場一片狼籍，造成機車騎士周姓婦人傷重不治。（民眾提供）

    雲林縣崙背鄉昨（8）日下午1點多發生一起死亡車禍，70多歲周姓婦人要前往一處喪宅弔喪，行經中山路要左轉時遭後方由20多歲黃姓男子駕駛大貨車撞上，大貨車失控又撞上民宅，周婦卡在車輪下，送醫搶救傷重不治，肇事原因由警方調查釐清中。

    事故發生在昨天下午1點24分，周婦騎機車沿著崙背鄉中山路往麥寮方向行駛，準備前往附近一處喪家弔喪，距離不遠準備要左轉，遭後方大貨車撞上，據附近民眾說，聽到「碰」一聲走到外面查看，大貨車又迎面撞過來，喪家擺放在外面花圈撞倒，並撞上一旁民宅的鐵皮屋，電錶被撞破又聽到一聲爆炸聲。

    因撞擊力道猛烈，周婦卡在車底，雲林縣消防局獲報趕到現場，將周婦救出時已無心跳呼吸，送醫搶救仍宣告不治。

    據民眾說，周婦與要去弔喪的亡者為妯娌關係，她平日都會去靈堂幫忙守靈，沒想到竟發生意外。肇事原因及責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

    雲林崙背8日發生一起死亡車禍，大貨車先撞上欲左轉機車後，失控衝撞民宅，現場一片狼籍，造成機車騎士周姓婦人傷重不治。（民眾提供）

    雲林崙背8日發生一起死亡車禍，大貨車先撞上欲左轉機車後，失控衝撞民宅，現場一片狼籍，造成機車騎士周姓婦人傷重不治。（民眾提供）

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