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    首頁 > 社會

    白沙屯媽祖結緣品出現詐騙潮 台中已32人受害

    2026/05/09 13:50 記者許國楨／台中報導
    白沙屯媽祖結緣品爆詐騙潮。（警方提供）

    白沙屯媽祖結緣品爆詐騙潮。（警方提供）

    白沙屯媽祖進香熱潮席捲全台，不少信眾瘋搶限量結緣品，沒想到這股信仰熱，也成了詐騙集團下手的新目標，台中近期就接連傳出民眾因購買白沙屯媽祖手提袋、保溫杯等結緣品，誤入假購物陷阱，不僅匯款買不到商品，還被假客服一步步誘導，最終損失慘重。

    警方指出，有被害人在社群平台看到販售白沙屯媽祖結緣品貼文，透過通訊軟體與賣家聯繫，依指示填寫訂單並完成匯款，原以為只是一般網購流程，沒想到不久後卻接到「訂單異常」通知，對方聲稱需由客服協助取消錯誤設定，接著引導加入假客服帳號，甚至要求開啟視訊通話操作手機，利用被害人對行動支付不熟悉的心理，要求多次轉帳，甚至以「解除分期付款」等話術，誘導透過行動支付分次付款，讓民眾一步步掉入陷阱。

    經統計，截至目前台中已受理32件白沙屯媽祖結緣品相關詐騙案件，其他宮廟結緣品詐財案更高達49件，為了防堵詐騙持續蔓延，台中市刑大及第二分局特別攜手行動支付品牌LINE Pay ，8日前進國立台灣體育運動大學舉辦「行動支付校園防詐公益講座」，希望從年輕族群最熟悉的數位支付環境中，建立正確防詐觀念。

    警方表示，現在詐騙型態早已結合科技，呈現跨境化、組織化，學生族群因高度依賴網路與行動支付，更容易成為目標，常見手法包括假冒支付平台發送釣魚簡訊、要求點擊不明連結、索取驗證碼，稍有不慎，帳號與資金恐瞬間遭盜用，提醒學生「詐騙不是離自己很遠，可能就在下一次點擊之間」。

    警方進入校園舉辦「行動支付校園防詐公益講座」。（警方提供）

    警方進入校園舉辦「行動支付校園防詐公益講座」。（警方提供）

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