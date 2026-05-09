獨家》光澤創辦人王朝輝「天后御用名醫」 人在中國恐被境管

知名醫美集團「光澤」驚傳偷拍疑雲，據了解，光澤創辦人醫師王朝輝目前身在中國上海，檢警調查發現他在上海擁有事業體及房產，且至今尚未聯繫上，不排除對其發布境管措施。（資料照）

知名醫美集團「光澤」驚傳偷拍疑雲，檢警擴大偵辦，目前集團總部陳姓經理、IT部門唐姓負責人，已被新北地檢署聲請羈押。據了解，光澤創辦人醫師王朝輝目前身在中國上海，檢警調查發現他在上海擁有事業體及房產，且至今尚未聯繫上，不排除對其發布境管措施。

王朝輝深耕醫美領域約20年，以複合式雞尾酒雷射、電音波拉提、面雕及抽脂手術聞名。2013年曾有週刊爆料，歌壇天后王菲斥資500萬元聘請他施打「童顏針」，讓他自此獲得「天后御用名醫」的封號。

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檢警調查，王朝輝除了在台灣經營連鎖醫美外，在上海也投資多家診所並置產，平時常往返兩岸，由於案發後王男持續失聯，檢警表示不排除將採取進一步強制作為。

針對偷拍案，光澤IT部門共有5名員工。今日凌晨到案的3名員工目前暫列證人，他們供稱僅是受雇聽命行事，對監視器裝設的具體規劃並不知情；另2名員工則於今日中午到案，目前正接受偵訊，預計下午5時移送新北地檢署進行複訊。

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