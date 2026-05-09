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    媽祖生捐3部消防、救護車 高雄鳳山雙慈殿20年累捐69輛

    2026/05/09 12:56 記者蔡清華／高雄報導
    高雄市鳳山雙慈殿媽祖生捐消防救護車做公益。（雙慈殿提供）

    高雄市鳳山雙慈殿媽祖生捐消防救護車做公益。（雙慈殿提供）

    香火鼎盛的高雄市鳳山雙慈殿，9日「媽祖生」媽祖誕辰日，捐贈3輛總價1250萬元的消防、救護車，廟方20多年來累計捐贈69輛各式消防救災裝備。

    這次捐贈的車輛包括一輛水箱車贈予第二大隊鼓山分隊；加護型救護車（（ALS）贈第一大隊新興分隊；消防水陸兩用消防與救援車（ AFRV）捐予第五大隊湖內分隊。消防局長王志平率相關主管出席受贈，高雄市政府秘書長郭添貴、立法委員許智傑、消防局長王志平、民政局長閻青智與多位議員、或助理到場祝賀。

    消防局長王志平致詞表示，「警力有限，民力無窮」，感謝雙慈殿長期守護「打火兄弟」成最堅強的後盾，多年來持續捐助消防設備，對提升高雄市整體救災量能助益頗豐，讓第一線消防同仁在執勤時能更有保障。

    雙慈殿主委林明賢指出，雙慈殿建廟迄今已有300多年歷史，主奉台灣信眾最尊崇的觀音佛祖和天上聖母，「要捐就捐最好的、最有用的！」他說，加護型救護車，設備齊全、要價不菲，包括自動體外心臟電擊去顫器 （AED）、電動擔架床、自動心肺復甦機 （Auto-CPR）、電動抽吸器、高效能氧氣組等，一應俱全，大大提升患者存活率。

    這次捐贈的車輛包括水箱車、加護型救護車（ALS），及消防水陸兩用消防與救援車（AFRV）。（雙慈殿提供）

    這次捐贈的車輛包括水箱車、加護型救護車（ALS），及消防水陸兩用消防與救援車（AFRV）。（雙慈殿提供）

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