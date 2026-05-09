老闆偷拍「包養妹」丟188萬和解 法官不給緩刑

楊老闆裝針孔偷拍女友，雖賠188萬和解，法官批評他毫無悔意、迷信金錢萬能、包養就能為所欲為，拒予緩刑，判刑1年。（資料照）

台南一名楊姓老闆用針孔偷拍女友性影像，付188萬元和解，但台南地方法院拒絕緩刑，法官批評，楊男與律師指控被害人貪財，還稱在包養網上認識女方「我需要偷拍嗎？」，但不是包養就能為所欲為、金錢能解決一切，判處楊男一年徒刑，不給緩刑。

裁判書指出，楊男與女友交往4個月，並在客廳與臥室等處安裝偽裝成充電器的針孔，具備偵測到移動就會自動錄影功能。2023年間，女友到楊男的台南住處過夜，誤將針孔當作相機充電器帶走，赫然發現內部插有記憶卡，驚覺遭長期偷拍，並立即向警六分局報案。

請繼續往下閱讀...

楊男委任2位律師辯護，並否認犯行，辯稱針孔不能側錄，只能即時觀看，他是因為不相信女友，並稱女友會趁他不在時翻動房內物品，他房間內的保險箱裝有數百萬元現金，此舉是為確保財產安全；律師也表示，影片內也有楊男獨處，甚至自慰的影片，證明楊男不知道針孔有錄影功能。

不過，法官並未採信楊男說法。判決指出，楊男委任律師在審理中反指被害人取走針孔設備涉嫌竊盜，並質疑被害人藉此索討金錢，甚至主張雙方原可用30萬元解決，抱怨最後付了188萬元，女方竟不撤告；法官認為，楊男在庭上強調雙方是在包養網站認識，不僅曲解女方提告是貪圖金錢，還彰顯楊男抱持著「包養就能為所欲為」的迷思。

法官審酌，楊男雖付清188萬元調解金，卻持續在訴訟中攻訐被害人，顯見其仍抱持花錢就能解決一切的態度，為讓楊男省思其對他人隱私的侵害並破除迷思，再考量被害人表明希望法院從重量刑，因此不予宣告緩刑，最終依無故攝錄他人性影像罪，合併判處楊男有期徒刑1年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法