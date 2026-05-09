顏寬恒涉貪案判7年10月 延長限制出境出海8個月

顏寬恒因貪污案判刑7年10月，台中高分院裁定自5月11日起，延長限制出境、出海8月，可抗告。（資料照）

國民黨立委顏寬恒涉貪污案判7年10月，案件一路上訴至最高法院審理中，雖然他始終強調司法終將還清白，但台中高分院考量，顏遭判重刑仍有逃亡可能，裁定他自5月11日起，延長限制出境、出海8月，可抗告。

顏寬恒位於台中沙鹿的莊園豪宅，涉嫌竊佔國有土地達1097.14平方公尺，2021年選舉期間遭檢舉後，顏為處理爭議，以「借款」名義操作豪宅交易，將價值不菲房產以4515萬元名義出售給設計師張于廷，實際上則被認定是假買賣，檢方進一步查出，顏與妻子陳麗凌及苑裡營造負責人林進福涉嫌共謀，由張出面掩飾交易真相。

請繼續往下閱讀...

此外，顏在擔任立委期間，還被控利用林進福作為人頭助理，詐領助理費108萬元，案件經台中地院審理後，2024年7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處顏寬恒7年10月徒刑、褫奪公權3年；另偽造文書部分判刑6月，可易科罰金，林進福則因同案被判7年8月。

台中高分院去年9月駁回上訴，維持原判，顏偽造文書部分因可易科罰金已確定，其餘貪污部分則持續上訴至最高法院審理中，至於原限制出境、出海處分將於10日屆滿，台中高分院本月5日再度問庭，顏寬恒與林進福均未親自到庭，改由律師出面陳述，強調家人、事業都在台中，沒有逃亡可能，檢方主張，兩人均遭重判，客觀上存在規避審判及刑罰執行的高度可能，應延長限制出境、出海。

台中高分院審認，兩人涉犯貪污及偽造文書等罪，且二審均遭判處重刑，目前案件尚未確定，一旦出境未返，將嚴重影響國家追訴犯罪與刑罰執行的公共利益，考量比例原則與司法程序完整性後，最終裁定兩人自5月11日起，延長限制出境、出海8個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法