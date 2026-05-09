為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    顏寬恒涉貪案判7年10月 延長限制出境出海8個月

    2026/05/09 12:36 記者許國楨／台中報導
    顏寬恒因貪污案判刑7年10月，台中高分院裁定自5月11日起，延長限制出境、出海8月，可抗告。（資料照）

    顏寬恒因貪污案判刑7年10月，台中高分院裁定自5月11日起，延長限制出境、出海8月，可抗告。（資料照）

    國民黨立委顏寬恒涉貪污案判7年10月，案件一路上訴至最高法院審理中，雖然他始終強調司法終將還清白，但台中高分院考量，顏遭判重刑仍有逃亡可能，裁定他自5月11日起，延長限制出境、出海8月，可抗告。

    顏寬恒位於台中沙鹿的莊園豪宅，涉嫌竊佔國有土地達1097.14平方公尺，2021年選舉期間遭檢舉後，顏為處理爭議，以「借款」名義操作豪宅交易，將價值不菲房產以4515萬元名義出售給設計師張于廷，實際上則被認定是假買賣，檢方進一步查出，顏與妻子陳麗凌及苑裡營造負責人林進福涉嫌共謀，由張出面掩飾交易真相。

    此外，顏在擔任立委期間，還被控利用林進福作為人頭助理，詐領助理費108萬元，案件經台中地院審理後，2024年7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處顏寬恒7年10月徒刑、褫奪公權3年；另偽造文書部分判刑6月，可易科罰金，林進福則因同案被判7年8月。

    台中高分院去年9月駁回上訴，維持原判，顏偽造文書部分因可易科罰金已確定，其餘貪污部分則持續上訴至最高法院審理中，至於原限制出境、出海處分將於10日屆滿，台中高分院本月5日再度問庭，顏寬恒與林進福均未親自到庭，改由律師出面陳述，強調家人、事業都在台中，沒有逃亡可能，檢方主張，兩人均遭重判，客觀上存在規避審判及刑罰執行的高度可能，應延長限制出境、出海。

    台中高分院審認，兩人涉犯貪污及偽造文書等罪，且二審均遭判處重刑，目前案件尚未確定，一旦出境未返，將嚴重影響國家追訴犯罪與刑罰執行的公共利益，考量比例原則與司法程序完整性後，最終裁定兩人自5月11日起，延長限制出境、出海8個月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播