未看診卻開藥！屏東醫師遭罰203萬不理 房屋遭查封家屬急繳清

書記官執行案件示意照片。（法務部行政執行署屏東分署提供）

沒有為患者看診竟有開藥紀錄！屏東縣一名醫師違反健保法遭裁罰203萬餘元卻未繳納，移送行政執行署屏東分署後被查封房屋，家人才馬上繳清債款。

屏東縣一名男醫師未替病患看診，卻有開藥記錄，經衛生福利部中央健康保險署查出違反全民健康保險法第81條，裁罰203萬餘元並限期繳納，但該名醫師未依限繳納，健保署高屏分局業務組今（2026）年3月底將該案移送屏東分署行政執行。

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法務部行政執行署屏東分署表示，分署受理後立即分案，承辦書記官調查發現男子名下有一間屋齡逾50年房屋，有設定抵押權，存款餘額不足清償本件公法債務，但男子陸續向保險公司購買高達7張壽險保單，書記官研判男子購買多張壽險保單繳納高額保費，應有資力繳納本件罰鍰。

書記官隨即發文囑託地政事務所查封不動產，查封程序啟動後隔天，男子家人火速主動與書記官聯繫了解欠款情形，並表示願意繳納，當日即匯款至指定帳戶，分署確認入帳順利徵起203萬餘元。

屏東分署提醒，民眾切勿心存僥倖，應依限繳納各項罰鍰與稅費，否則將面臨名下財產遭查封、扣押等強制執行措施，得不償失。若民眾透過匯款方式繳納欠款，完成繳款後，也請妥善保管收據或是交易明細表等足以證明繳款文件，以保障自身權益。

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