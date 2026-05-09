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    驚悚畫面曝！轎車高速衝路肩 台南婦等倒垃圾遭撞飛身亡

    2026/05/09 12:20 記者楊金城／台南報導
    賴姓婦人在路線外等清潔車停下要倒垃圾，無預警的被轎車自從撞飛。（民眾提供）

    賴姓婦人在路線外等清潔車停下要倒垃圾，無預警的被轎車自從撞飛。（民眾提供）

    台南市白河區172線關嶺公路虎山段昨天（8日）下午發生死亡車禍，白河區清潔隊清潔車收運垃圾時，54歲賴姓婦人在路邊等清潔車準備倒垃圾，沒想到被1輛轎車無預警的自後撞擊，轎車再擦撞外側車道上的清潔車，賴婦被撞飛，當場沒了生命跡象，送醫後傷重不治；賴婦的丈夫悲憤的向警方說，妻子未違規，在路旁要倒個垃圾就被撞死，一定要對肇事者究責。

    白河警分局交通事故處理小組對肇事的67歲鄭姓男子進行測試未發現酒駕、毒駕，鄭男疑一時恍惚，在172線從內側車道一路往外偏移，見到前方外側車道上的清潔車，再往右衝上路肩撞上賴婦，確切車禍因要再調整釐清，全案今天依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

    這起車禍在昨天下午3點37分發生，家住台南東區的鄭姓男子駕駛轎車下國3白河交流道後，沿市道172線內側車道往關子嶺方向行駛，在35.7公里虎山路段卻偏駛至外側車道及邊線外，先撞上賴婦、再擦撞慢速行駛中的清潔車。

    從清潔車上的監視影像，可看到賴婦站在路線外準備倒垃圾，鄭男的轎車疾駛過來，雖閃過清潔車，卻將賴婦和垃圾當場撞飛，再擦撞清潔車，畫面驚悚，幸好當時並無清潔隊員站在車後，否則恐遭波及。

    賴姓婦人在路線外等清潔車停下要倒垃圾。（民眾提供）

    賴姓婦人在路線外等清潔車停下要倒垃圾。（民眾提供）

    賴姓婦人在路線外等清潔車停下要倒垃圾，無預警的被轎車自從撞飛。（民眾提供）

    賴姓婦人在路線外等清潔車停下要倒垃圾，無預警的被轎車自從撞飛。（民眾提供）

    肇事轎車。（警方提供）

    肇事轎車。（警方提供）

    賴婦倒垃圾被肇事轎車撞上再擦撞清潔車。（警方提供）

    賴婦倒垃圾被肇事轎車撞上再擦撞清潔車。（警方提供）

    肇事轎車撞上倒垃的賴婦，再擦撞清潔車的現場。（警方提供）

    肇事轎車撞上倒垃的賴婦，再擦撞清潔車的現場。（警方提供）

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