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    首頁 > 社會

    清大女學生台積館墜樓亡 警調閱各樓層監視器畫面釐清狀況

    2026/05/09 11:55 記者洪美秀／新竹報導
    清大有女大生在台積館墜樓亡 ，學校已啟動悲傷關懷機制。（記者洪美秀攝）

    清大有女大生在台積館墜樓亡 ，學校已啟動悲傷關懷機制。（記者洪美秀攝）

    清華大學台積館驚傳女大學生墜樓亡事件！昨天（8日）上午10點50分台積館驚傳有女大學生墜樓，校方獲報後除通知救護車也緊急搶救，但女大學生送醫後仍不治。

    校方也緊急聯繫住在外縣市的家人到醫院，家屬提到孩子平常沒有異狀，無法相信會發生這樣的憾事。警方已調閱台積館各樓層相關監視器畫面釐清狀況。

    校方提到，女大學生現場有遺留手機及包包，已交給警方處理。校方也啟動全校的心理關懷機制，並在昨晚就發信函給學生，由於此時正值學校期中考忙碌階段，學校也特別重視學生的心理輔導機制，並發給全校學生一封信，信中提到「今日校園內發生了件令人不捨的事件，學務處目前已積極協助家屬處理相關事宜，懇請大家避免過度揣測、轉傳或散播未經證實的資訊，讓彼此保有適當空間。」

    校方強調，針對此案，將尊重警方的調查與釐清，學校已啟動校園心理諮商輔導機制，過往學校在新生入學時也會請新生填寫心理量表，並提供相關心理諮商輔導，期讓學生適應大學生活。

    清大有女大生在台積館墜樓亡 ，學校已啟動悲傷關懷機制。（記者洪美秀翻攝）

    清大有女大生在台積館墜樓亡 ，學校已啟動悲傷關懷機制。（記者洪美秀翻攝）

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