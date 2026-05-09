賄選手法進化！送遊戲點數、虛擬幣也違法 中檢重拳出擊

台中地檢署主任檢察官李俊毅（左）接受廣播電台專訪，解析新型態賄選態樣，宣示查賄決心。（中檢提供）

年底九合一選戰尚未全面開打，查賄行動已升溫，台中地檢署8日下午由選舉查察執行秘書、主任檢察官李俊毅接受廣播電台專訪，針對近年層出不窮的新型態賄選手法提出警示，直言如今買票早已不再只是「現金塞紅包」，連遊戲點數、虛擬貨幣、電子票券，甚至旅遊招待、餐敘禮品，都可能成為變相賄選工具。

李俊毅指出，部分人會以「工作費」、「車馬費」名義發放報酬，實際上卻與勞務內容明顯不符，甚至藉由聚餐、送禮、安排旅遊等方式影響投票意向，只要這些利益與支持或不支持特定候選人之間具有對價關係，就可能構成賄選，依法將面臨嚴格追訴。

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除了傳統賄選外，AI深偽技術（Deepfake）也成為檢方高度警戒的新威脅，李俊毅提醒，透過人工智慧製造假影音、散播不實訊息，甚至境外勢力介入操控選情，都可能嚴重破壞選舉公平，民眾面對網路訊息務必提高警覺，切勿輕信、更不要隨意轉傳未經查證內容，以免淪為不法操作的幫兇。

為展現查賄決心，台中地檢署檢察長洪家原已帶領主任檢察官及檢察官深入各警分局，與第一線查賄警力面對面交流，強化檢警合作機制，目前已陸續走訪大雅、東勢、和平、第一、第四、清水、大甲等分局，預計5月底前完成全市15個警分局巡訪，全面布建查察網絡。

另民眾若發現賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息或境外勢力介選等不法情資，請踴躍檢舉（檢舉專線：0800-024-099，撥通後按4），檢舉直轄市長候選人賄選，最高可領1000萬元；市議員候選人500萬元；里長候選人50萬元；若查獲選舉賭盤或境外勢力介選，最高獎金更上看500萬元及2000萬元。

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