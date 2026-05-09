為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    光澤醫美偷拍案再傳3員工 警方：供詞避重就輕、影像疑遭刪除

    2026/05/09 11:29 記者徐聖倫／新北報導
    新北市板橋警分局今凌晨再帶回光澤診所3名IT部門員工，雖3人偵詢時均供稱不知情，但警方直言，目前到案員工態度多為「避重就輕」。（資料照）

    新北市板橋警分局今凌晨再帶回光澤診所3名IT部門員工，雖3人偵詢時均供稱不知情，但警方直言，目前到案員工態度多為「避重就輕」。（資料照）

    醫美偷拍風波持續延燒！光澤診所總部陳姓經理、IT部門唐姓主管，昨深夜遭新北地檢署轉列被告並聲請羈押。新北市板橋警分局今凌晨再帶回3名IT部門員工，雖3人偵詢時均供稱不知情，但警方直言，目前到案員工態度多為「避重就輕」。

    警方調查，該診所IT工程部門由唐姓主管帶領，成員共5人。今凌晨到案的3名員工暫列證人，供稱僅是受雇聽命行事，不清楚監視器裝設規劃；剩餘2名員工，警方已發出通知，預計今下午到案說明。

    據悉，警方扣回的主機與硬碟中，確實發現病人在診間的私密影像。警方進一步發現，在眾多連續畫面中竟出現多處「空白」段落，高度懷疑診所事發後曾緊急刪除片段。警方坦言，由於光澤診所使用的系統較為老舊，欲恢復遭刪除的影像，難度非常高。

    目前警方除全力釐清受害者身分外，清查重點也放在是否有「未成年」被害者。雖然目前尚未發現未成年受害者，但警方強調將持續追查，釐清案情全貌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播