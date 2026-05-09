光澤醫美偷拍案再傳3員工 警方：供詞避重就輕、影像疑遭刪除

新北市板橋警分局今凌晨再帶回光澤診所3名IT部門員工，雖3人偵詢時均供稱不知情，但警方直言，目前到案員工態度多為「避重就輕」。（資料照）

醫美偷拍風波持續延燒！光澤診所總部陳姓經理、IT部門唐姓主管，昨深夜遭新北地檢署轉列被告並聲請羈押。新北市板橋警分局今凌晨再帶回3名IT部門員工，雖3人偵詢時均供稱不知情，但警方直言，目前到案員工態度多為「避重就輕」。

警方調查，該診所IT工程部門由唐姓主管帶領，成員共5人。今凌晨到案的3名員工暫列證人，供稱僅是受雇聽命行事，不清楚監視器裝設規劃；剩餘2名員工，警方已發出通知，預計今下午到案說明。

請繼續往下閱讀...

據悉，警方扣回的主機與硬碟中，確實發現病人在診間的私密影像。警方進一步發現，在眾多連續畫面中竟出現多處「空白」段落，高度懷疑診所事發後曾緊急刪除片段。警方坦言，由於光澤診所使用的系統較為老舊，欲恢復遭刪除的影像，難度非常高。

目前警方除全力釐清受害者身分外，清查重點也放在是否有「未成年」被害者。雖然目前尚未發現未成年受害者，但警方強調將持續追查，釐清案情全貌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法