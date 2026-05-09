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    首頁 > 社會

    偷拍癡漢還沒抓到 綠島民宿先被查出違法早被勒令停業

    2026/05/09 10:56 記者劉人瑋／台東報導
    警方與縣府調查人員尚未查出嫌犯，但發現該民宿、露營區已遭勒令停業卻不從。（記者劉人瑋攝）

    警方與縣府調查人員尚未查出嫌犯，但發現該民宿、露營區已遭勒令停業卻不從。（記者劉人瑋攝）

    不僅連鎖醫美診所有偷拍，台東縣政府本月8日也獲報，遊客日前至綠島旅遊住宿，沐浴時疑遭人偷拍。雖目前尚未找到偷拍者，但經縣府觀光發展處派員會同警方稽查，確認該處為非法露營區及民宿，且已多次遭裁罰並勒令停業，縣府已再次要求業者立即停止營業，以維護旅客住宿安全與權益，並呼籲遊客投宿前先確認是否為合法旅宿、確保住宿品質。

    關於偷拍案，由於現場未有監視器，目前尚未有進一步線索，但警方仍積極偵辦當中。台東縣政府觀光發展處則指出，經調查人員確認遊客所住宿的綠島露營區、旅宿「柴口岸」為非法業者，近3年已遭裁罰3次共12萬元、並要求停止營業；上個月再次到場稽查，並寄發陳述意見書，後續將依發展觀光條例處置。

    然而，3年違法只罰12萬，對綠島民宿業者來說，只要沒有大問題，一般一個夏天就已經「賺回來數倍」。縣府表示，由於開罰金額有一定範圍及頻率，但近來發展觀光條例罰款部分已增加，違法旅宿業者最高可罰100萬元，

    縣府表示，旅宿場所是否合法，不僅關係到住宿品質，更攸關遊客的人身安全、消防設備、建築公共安全及個人隱私保障。非法旅宿往往未經主管機關檢查，缺乏必要安全設施與管理機制，一旦發生消費糾紛、意外事故或治安事件，旅客權益也較難獲得保障。

    觀光發展處提醒民眾，規劃旅遊住宿時，應優先選擇領有合法登記證之旅宿業者，可透過交通部觀光署臺灣旅宿網查詢合法旅館、民宿及露營場資訊，入住前也可留意業者是否張貼合法旅宿登記標識，避免因價格低廉或網路宣傳而入住非法場所。

    縣府強調，將持續加強非法旅宿稽查取締，並與警察、消防等單位合作，維護臺東旅遊環境與住宿安全。也呼籲業者切勿心存僥倖違法營業，共同維護台東優質、安全的觀光形象，讓旅客能安心旅遊、放心住宿。

    民眾發現遭人以手機在浴室通風口偷拍。（民眾提供）

    民眾發現遭人以手機在浴室通風口偷拍。（民眾提供）

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