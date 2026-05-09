行銷文案滿是簡體字 77歲婦險遭易經課程詐騙2.5萬

興隆派出所員警獲報趕抵，眼尖發現對方的行銷內容大量使用簡體字，且公司資訊不明，隨即識破這是典型的網路課程詐騙。（記者鄭景議翻攝）

77歲簡姓婦人前日在網路影音平台看到易經相關課程廣告，因對課程內容感興趣，遂加入LINE群組洽詢，並依對方指示前往台北市文山區一家銀行準備臨櫃匯款台幣2萬5000餘元。文山二分局興隆派出所員警獲報趕抵，眼尖發現對方的行銷內容大量使用簡體字，且公司資訊不明，隨即識破這是典型的網路課程詐騙，成功點醒簡婦並保住其積蓄。

文山二分局調查，簡姓婦人日前在刷手機影音時，被一則包裝精美的易經教學廣告吸引。對方在通訊軟體中不斷吹噓課程深度，並誘導簡婦前往銀行匯款至一個不明的公司帳戶。興隆派出所警員吳泓瑋、劉崇朴及實務訓練生吳昇祐接獲銀行通報有民眾疑似遭詐，立即趕赴現場關懷查證。

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員警在現場徵得簡婦同意後檢視雙方對話紀錄，發現內容疑點重重。除了對方始終無法提供合法的辦學證明或實體地址外，行銷文案及LINE的文字溝通中更是充斥大量簡體字。員警當場向簡婦分析，這類廣告常是境外詐騙集團利用大數據投放，鎖定對傳統文化有興趣的長者進行詐財，而文字使用習慣便是最直接的破綻，正當的台灣教育單位絕不會在正式商務溝通中大量使用簡體字。

簡婦原本對「大師課程」深信不疑，但在警方與行員輪番耐心解說並列舉多起類似的網路廣告詐騙案例後，這才如夢初醒，意識到螢幕另一端的「老師」竟是詐騙集團成員。簡婦當場打消匯款念頭，對於警方與銀行人員在第一時間提供的熱心協助表達由衷感謝。

文山二分局呼籲，詐騙集團手法日新月異，經常利用網路廣告、課程名義誘騙民眾匯款。警方提醒市民，網路購物或購買各類課程應選擇商譽良好的官方平台，切勿輕信來路不明的社群廣告或私下交易。民眾若遇到任何要求轉帳或提供個人帳戶的情形，應提高警覺，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防範詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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