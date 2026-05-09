巷弄變私人倉庫？2大木箱占道遭清除 業者提國賠81萬落空

台中高分院駁回業者上訴，維持一審免賠判決。（資料照）

台中市西屯區兩只巨大木箱長時間占據巷道遭清除，卻意外掀起一場高達81萬元的國賠官司，業者聲稱，木箱內裝有價值不菲售水設備，警方未經妥善處理便強制清除，害他不僅損失機器，還得面對客戶違約求償提出國家賠償，但案件一路打到台中高分院二審全敗訴，結果仍未翻盤。

經查，業者於2024年4月間，將兩個封裝大型木箱擺放在西屯區福上巷一處支巷內，因體積龐大，占據原本供民眾通行的道路空間，第六分局西屯派出所員警巡查時，發現木箱明顯妨礙通行，同年6月14日在木箱上張貼「占用道路障礙物清理通知書」，要求所有人在6月19日晚間6時前自行移除。

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然而期限過後，木箱依舊原封不動地擺在原地，警方因此在6月20日上午，會同環保局依相關規定執行清除作業，業者事後主張木箱放置處靠近私人土地，並非政府管理道路範圍，也未妨礙通行，警方不應逕自清走，且因木箱內裝有兩台全新售水機，總價超過35萬元，因設備遭清除無法交貨，還必須賠償客戶46萬多元違約金，因此依國家賠償法向警方求償共81萬7500元。

但經查，該地點早在1983年前就已供公眾通行，屬於8公尺計畫道路「現有巷道」，本就不得私自堆放物品，業者也無法證明木箱內確實裝有該批售水機，台中高分院因此認定，警方依法張貼通知後再執行清除，程序完備，屬合法公權力行使，並無違法或違反比例原則情形，最終駁回業者上訴，維持一審免賠判決，全案確定。

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