藏喪屍菸彈遇警拘提 毒蟲「加碼」交出1顆子彈背上槍砲官司

曾姓男子見警方登門，不僅交喪屍菸彈，還加碼交出1 顆藏了5年的制式子彈，被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。（記者林嘉東攝）

基隆市曾姓男子去年底見警方持拘票登門，自知難逃法網，不僅交出所藏匿的喪屍菸彈與安非他命等毒品，還加碼從腰包菸盒內拿出1顆藏了5年，具有殺傷力的制式子彈。基隆地檢署昨偵查終結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他提起公訴。

起訴指出，基隆市警四分局去年12月，循線查出住在中山區復興路的曾姓男子持有安非他命等毒品，報請基隆地檢署指揮偵辦後，持檢方開立的拘票前往曾男住處抓人；曾見警方登門，自知難逃法網，主動打開腰包內的菸盒，交出1顆制式子彈及1顆無殺傷力的非制式霰彈，另有3顆總重13.72公克的「依托咪酯」喪屍菸彈；隨後又在床邊鐵盒內翻出2小包安非他命（毛重 0.4 公克）及吸食器。

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曾供稱，他持有的1顆制式子彈是在2020年間，向在台北市三重區向一名綽號「阿魁」的成年男子取得後持有至今。檢方認為，曾男持有制式子彈罪證明確，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，建請法院審酌曾男是在警方未發現他持有子彈前主動交出，符合自首要件，依法審酌減刑。

至於曾男持有喪屍菸彈及安非他命等毒品部分，警已另行分案移送偵辦。此外，該顆制式子彈送交鑑定時已擊發耗損，檢方宣告不予沒收。

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