烏克蘭籍帆船斷纜海上漂流 澎湖海巡救援船上3人竟全是俄籍

烏克蘭籍帆船主帆繩索斷裂，在西嶼海域漂流。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海域昨（8）日晚間傳出烏克蘭籍帆船「KARAANA」主帆繩索斷裂，在海上漂流求援，經澎湖海巡隊冒著9級風浪趕往馳援，引領進入西嶼外垵漁港避風，船上夫妻及兒子3人，卻都是俄羅斯籍。

海巡署第十三巡防區指揮部昨日通報艦隊分署第八海巡隊，在外垵南0.7浬發現小型外切目標，請求派艇前往辨識，經海巡艇查察係1艘烏克蘭籍「KARAANA」帆船，主帆繩索斷裂，將該船戒護及引導進入西嶼外垵漁港，以維人船安全。第八海巡隊第一時間調派線上PP-10038艇前往查察，18時45分於於外垵南0.7浬處發現1艘「KARAANA」帆船，其船頭航向左右搖擺飄忽不定。

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靠近始瞭解帆船因主帆繩索斷裂，導致帆船航行受限，該艇使用無線電及燈光指引，於19時20分將外籍帆船安全引導進入外垵漁港，隨即派員登船瞭解，經查為1艘烏克蘭籍「K」帆船，船上3人（一對夫妻及其子、均俄羅斯籍），自4月3日14時由馬來西亞出發，預計前往韓國釜山，航經澎湖海域時因天候不佳導致船帆主纜繩受損，後續「K」船交由外垵漁港安檢所協助整補維修事宜，船上3名外籍人員對於海巡署及時派艇救援，由衷表達感謝之意。

海巡署金馬澎分署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

烏克蘭籍帆船獲救三人，是俄羅斯籍夫妻及其子。（澎湖海巡隊提供）

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