高齡車手激增 竹檢示警詐團招募新趨勢

防詐聯防會議中，特別針對「高齡車手」增加趨勢討論。（新竹地檢署提供）

新竹地檢署電信詐欺預警及查緝中心統計發現，「高齡車手」近來有增加趨勢，顯示，詐騙集團不僅鎖定高齡者為被害人，更可能以「簡單打工」、「跑腿收款」、「代領款項」等話術，吸收並利用高齡者作為車手，司法機關也要追蹤並調整偵查策略。

新竹地檢署昨天召開「新竹地區詐欺預警中心暨地政機關預防不動產詐欺及逃逸外勞金融帳戶案件聯繫平台」會議，由該署檢察長柯宜汾表示，打詐工作不能只靠事後偵辦，更要透過「早期預警、即時通報、金流攔阻、跨機關協作」建立完整防護網。

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會議特別針對「高齡車手」增加趨勢討論。據統計，65歲以上高齡車手案件，113年僅2件，114年增加至22件，115年第一季已達13件；若以涉案人數觀察，113年為2人，114年增至22人，115年1至3月已達14人，保守推估全年恐達42人以上。

主任檢察官黃振倫指出，詐騙集團利用高齡者外觀不易引起注意的特徵，安排擔任面交角色，藉此規避查緝、增查偵查難度。此現象反映詐騙集團人力運用出現調整，司法機關需針對此變化持續追蹤並調整偵查策略。

另新竹地檢署與科學園區相關單位及工業同業公會簽署打詐合作備忘錄，建立園區廠商預警通報及金流協作機制，近期已有科技廠商遭境外詐騙集團假冒公司負責人或合作廠商，以電子郵件、通訊軟體及偽冒供應商窗口要求緊急匯款，經廠商即時透過預警中心窗口通報後，警方立即協調警方、金融機構及相關單位啟動阻詐機制，成功攔阻款項，使廠商免於重大財產損害。

此外，針對園區公司「企業詐騙」部分，詐騙集團常以竄改電子郵件、假冒負責人、假冒國外供應商、偽造付款指示、建立假LINE群組或以「緊急付款」、「更換收款帳戶」、「供貨結帳」等理由，誘使會計、財務或業務人員匯款。

建議企業應建立「付款再確認」機制，凡涉及境外匯款、變更收款帳戶、臨時要求加速付款或以通訊軟體指示付款者，均應以原留存電話、雙主管覆核或視訊確認等方式再次查證，避免因一時相信假訊息而造成重大財損。

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新竹地檢署召開「新竹地區詐欺預警中心暨地政機關預防不動產詐欺及逃逸外勞金融帳戶案件聯繫平台」會議。（新竹地檢署提供）

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