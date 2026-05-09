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    首頁 > 社會

    談分手找女友人扮「新歡」 無辜被「舊愛」賞巴掌辱罵

    2026/05/09 10:26 記者黃佳琳／高雄報導
    林姓男子談分手找女友人扮「新歡」， 害她無辜被「舊愛」賞巴掌、罵破麻。（情境照）

    林姓男子談分手找女友人扮「新歡」， 害她無辜被「舊愛」賞巴掌、罵破麻。（情境照）

    李姓女子與林姓前男友談判分手，林男為了李女徹底死心，找來林姓女友人扮演「新歡」，李女醋勁大發，直接賞了林女一巴掌，事後還罵她「破麻」，林女無辜被牽連憤而提告，法官依公然侮辱罪判李女拘役20日，得易科罰金。

    判決指出，李女與林男交往多時，兩人因感情糾葛，去年2月間相約在鳳山五甲公園談判。林男為了讓李女徹底死心，特地找來林姓女性友人「假扮女友」陪同赴約。李女見到兩人親密現身，醋勁大發，劈頭質問兩人在一起多久，見林女遲疑，李女竟當眾賞她一巴掌，林女憤而提告公然侮辱、傷害等罪。

    高雄地方法院審理時，李女否認動手，但法官調閱監視器發現，畫面清楚拍下李女朝林女揮動手臂的動作，且林男也到庭指證。法官認為，五甲公園人來人往，李女公然掌摑他人，已使被害人感到難堪、人格名譽受損，雖未造成明顯傷勢，依公然侮辱罪判李女拘役20日，得易科罰金。

    至於林女控訴，雙方在公園衝突後，她與林男前往李女住處要求道歉，卻遭李女辱罵「破麻」等語，甚至隨後被李女追打至視力模糊、頭部受傷，但法官認定這部分證據不足，判李女無罪，可上訴。

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