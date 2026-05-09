道路不是賽道！大重機「壓車」過彎挨罰 法院認證危險駕駛行為

台三線苗栗路段是不少大型重機騎士熱門路線，也常見騎士上演宛如賽道般的「壓車」過彎。（民眾提供）

台三線苗栗路段是不少大型重機騎士熱門路線，常見騎士上演宛如賽道般的「壓車」過彎。黃姓男子因此遭警方認定「危險駕駛行為」告發，被裁罰1萬8000元、吊扣牌照6個月並須參加道安講習。黃男不服提起行政訴訟，不過，法官指出「道路非競技場所」，認定是危險駕駛行為，駁回黃男之訴。

黃男於去年10月12日上午7點半許，騎乘大型重機行經苗栗縣獅潭鄉台三線119.7公里彎道時，以「壓車」方式過彎。當時執行防制危險駕駛勤務的大湖警分局員警認定其「危險駕駛行為」，依法舉發；監理機關裁處1萬8000元罰鍰，應參加道路交通安全講習，並吊扣汽車牌照6個月。

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黃男不服，提起行政訴訟。台中高等行政法院地方庭法官當庭勘驗員警採證影像，確認該處為一左彎道，雙向車道間繪設有分向限制線，黃男騎大型重機跟隨前方2輛大型重機沿內側車道過彎；黃男於入彎時將車身傾斜，同時將身體向左探出緊鄰分向限制線，左側膝蓋幾乎貼近路面，出彎時才將車身、身體回正。

法官認為，道路是供公眾通行，非屬競技演藝場所，汽機車駕駛人於道路行駛，自應遵守相關交通法令規定，履行安全駕駛義務，以防免危險發生。法官並參以員警提出量測距離照片及採證影像比對照片為憑，黃男過彎速度並不慢，並未依規定減速慢行，做隨時停車之準備。

法官認為，黃男以快速傾壓過彎之行駛方式不僅自身易失控肇事，並有危害其他用路人行車安全之虞，客觀綜合觀察，顯有漠視交通法規所課予之交通安全義務，且已達高度威脅其他用路人生命、身體安全之程度，認黃男駕駛行為該當道交條例第43條第1項第1款規定之危險駕駛行為甚明。

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