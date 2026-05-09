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    嘉義監獄「枕邊細語：為愛朗讀」 讓受刑人錄繪本故事送子女

    2026/05/09 09:26 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義監獄辦理「枕邊細語：為愛朗讀」，由受刑人親口錄製繪本故事送給子女。（嘉義監獄提供）

    嘉義監獄辦理「枕邊細語：為愛朗讀」，由受刑人親口錄製繪本故事送給子女。（嘉義監獄提供）

    嘉義監獄於母親節前夕策劃系列感人活動，其中「枕邊細語：為愛朗讀」，讓受刑人親口錄製繪本故事送給子女，將思念化作耳畔的陪伴；並結合九華山地藏庵、更生保護會嘉義分會邀請歌手獻唱，透過歌聲與聲音的傳遞，重建受刑人與家庭的親情連結。

    嘉義監獄指出，觸動心弦的「枕邊細語」，受刑人透過錄音，深情朗讀精選繪本故事，並在結尾錄下對孩子的叮嚀與思念。嘉監將這些音檔製作成專屬QR CODE，讓長期缺乏父親陪伴的孩子，能在睡前聽到父親熟悉的聲音，感受未曾斷絕的關懷。一位參與錄音的收容人哽咽說「以前沒講過故事給兒子聽，希望這段錄音能代替我，陪他度過這段我不在的日子。」

    在嘉義地檢署、嘉義更生分會及地藏庵支持下，邀請到陽光療癒系創作歌手鄭怡琳蒞監演出，演唱多首感人肺腑的應景曲目，讓不少受刑人紅了眼眶。

    監方也辦理母親節感恩卡片比賽，期盼透過細膩的文字與圖畫，鼓勵收容人向心中掛念的母親表達最深切的愛意與改過的決心。

    為強化家庭支持力量，嘉義監獄也分別辦理電話與面對面懇親活動，透過話筒讓平時較難遠道而來的家屬，也能傳遞關懷與思念；面對面懇親活動則讓符合條件的收容人再次與家屬相擁，場面令人動容。

    嘉義監獄強調，穩固的家庭支持系統，是矯正機關鏈結社會安全網的核心力量，藉由一系列活動，轉化為具體的溫暖，賦予收容人回歸社會的勇氣。

    陽光療癒系創作歌手鄭怡琳到嘉義監獄演唱。（嘉義監獄提供）

    陽光療癒系創作歌手鄭怡琳到嘉義監獄演唱。（嘉義監獄提供）

    嘉義監獄母親節前夕策劃一系列活動。（嘉義監獄提供）

    嘉義監獄母親節前夕策劃一系列活動。（嘉義監獄提供）

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