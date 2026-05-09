高雄放貸大亨一家3口被綁付1140萬獲釋！3共犯沒拿到錢還被重判

林家母子兩人被綁票，歹徒用大型橘紅色塑膠桶轉移肉票。 （記者黃佳琳翻攝）

放貸業者王富灃因身背2000萬元債務，竟與債務人蔣忠穎（通緝中）共謀，鎖定另一名林姓「放貸大亨」進行綁架。他們將被害人一家三口陸續誘出綁架，再「塞進塑膠桶」監禁，成功勒贖1140萬元，涉案的王富灃、周冠亦、鄂偉杰三人分別被判處12年及10年6月重刑。

判決指出，王富灃因欠債壓力沉重，與欠他990萬的蔣忠穎一拍即合，由王負責打探林姓被害人的現金流向及作息，蔣男則負責招募周姓、鄂姓友人加入行動。去年5月24日，王男先以購買精品為由，誘出林男之子，隨即由同夥電擊制伏並布蒙雙眼、戴上手銬腳鐐，甚至強行拔走其手腕上的勞力士名錶（價值25萬），最後將人裝入大型橘色塑膠桶內載往監禁處。

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王男等人利用林男之子的手機，假冒其身分誘出其母，同樣以膠帶封口、束縛四肢，並勒索1億元贖金。因林妻稱僅能支付300萬，王男竟嗆聲：「與其拿300萬不如把你們埋一埋！」最後再誘出林男。

王男再用林妻的手機將林姓「放貸大亨」騙出，一家三口在24小時內全被綁走，林家的金庫掌握在林男手中，綁匪先押著林男收回610萬元欠款，並返家保險箱裡取走530萬元現金，籌得1140萬元現款後，一家三口才平安獲釋報警。

在逃主嫌蔣忠穎在取得鉅額贖金後，竟對共犯周男、鄂男隱瞞已拿錢的事實，僅指示兩人將被害母子載往神農路釋放，隨後自己帶著千萬現金，兩天後火速搭機逃往越南，其餘共犯不僅一毛錢都沒分到，還得面臨牢獄之災。

法官審理時指出，王男將被害人像貨物般裝進塑膠桶，手段極其不人道。雖王男因「取贖後釋放被害人」獲得減刑，但考量其位居首謀、情節重大，且至今未賠償被害人分文，依擄人勒贖罪判12年徒刑，周、鄂兩人則依強盜擄人勒贖罪各判處10年6月，可上訴。

警方在蓮池潭打撈出手銬等作案工具。 （記者黃佳琳翻攝）

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