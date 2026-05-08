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    彰化女賣瘦身藥含毒品成分 靠「自然療法」月入50萬慘了

    2026/05/08 22:36 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院依違反醫師法判陳女1年徒刑、併科罰金190萬元。（記者陳冠備攝）

    彰化地院依違反醫師法判陳女1年徒刑、併科罰金190萬元。（記者陳冠備攝）

    彰化縣陳姓女子沒有醫師資格，卻在大打「自然療法」名號，替民眾線上「看診」，還販售號稱可減重、排寒的瘦身產品，甚至將含有第四級毒品「西布曲明（Sibutramine）」成分的禁藥重新包裝販售，每月不法獲利達50萬元。彰化地院審依違反醫師法判陳女1年徒刑、併科罰金190萬元，另黃姓等4名協助員工也全被判刑。

    判決書指出，陳女（36歲）自2021年間起，在臉書以「陳薏曲」帳號張貼療效資訊，並邀請民眾加入LINE群組「自然療法New」、「情緒排寒與理論與實踐」等社群。她在群組內以「薏曲」、「Helen」等名稱替民眾進行健康諮詢、推薦療程與產品，實際從事醫療行為。

    檢警查出，陳女販售的「倍熱燃脂」、「加強倍熱燃脂」等產品，含有已遭列為禁藥的西布曲明成分，同時，陳女亦將部分自美國進口的保健食品重新貼標，對外宣稱具有治療、預防效果後販售。

    判決書指出，為擴大銷售，陳女還找來黃女（62歲）提供住處作為據點，並與沈女、丁女、王女等人分工合作。包括更換產品標籤、理貨、出貨等，黃女則負責面交與收款，形成地下販售網絡。

    警方接獲檢舉後，2024年3月27日持搜索票，前往彰化縣埤頭鄉據點搜索，查扣大量「倍熱燃脂」產品、帳冊、物流托運單及現金9萬4000元等物，並在王女住處另查扣22罐禁藥。不料陳女等人被查獲後仍持續販售，警方同年7月再度搜索，又查獲24罐「倍熱燃脂」、標籤紙、進貨單與封口設備等證物。

    檢方原認為產品含第四級毒品成分，一度朝販毒方向偵辦，但因購買民眾及群組成員多不知產品含毒，且售價未明顯偏高，最終未依毒品罪起訴，而是依違反醫師法及藥事法論處。

    彰化地院審理時，5人均認罪，法院採協商程序判決。陳女被判1年徒刑、併科罰金190萬元；黃、王2人各判6月徒刑；沈、丁2人各判7月徒刑，均可易科罰金，扣案禁藥與相關設備全數沒收。全案依協商程序規定不得上訴。

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