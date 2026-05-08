防愛爾麗偷拍翻版 台中市「反針孔專案稽查」全面掃蕩

台中市啟動「反針孔專案稽查」，以探測設備清查各場所。（台中市政府提供）

愛爾麗診所疑涉違法針孔偷拍事件，台中市政府除展開台中分店稽查作業，今晚宣布啟動「反針孔聯合稽查專案」，由衛生局協同警察局、經發局、運動局及法制局，針對全市醫美診所、運動場館、三溫暖等高風險場域擴大稽查全面掃蕩，杜絕侵犯隱私的不法行為，絕對「嚴查重辦、絕不寬貸」，守護市民權益。

衛生局說，台中列管超過300多家美容醫學診所，針對醫美診所疑涉違法攝錄，市府即刻聯合警察單位、經發局、運動局及法制局，啟動「反針孔專案稽查」，首波針對美容醫學連鎖品牌加強稽查力度與頻率，若查有不法將依規究辦。

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警察局指出，已成立專責小組，全力協助各主管單位於相關場域實施聯合稽查，若發現不法情事即全程蒐證並查扣相關證物移送法辦；經發局則針對列管的三溫暖業者將展開「反針孔聯合稽查」，由警察局以專業設備進行反針孔偵測，亦要求業者必須落實自主管理，善盡企業責任。

運動局指出，全市國民暨兒運中心、公立游泳池及大型運動場館也均將啟動「反針孔攝影專案稽查」，針對館內更衣室、淋浴間等私密空間利用專業偵測儀與無線訊號探測器進行全盤稽查。

法制局說，消保官已於今日下午與衛生局同仁前往稽查愛爾麗診所的退費契約，針對業者不合理之退費約定要求刪除，後續也將配合跨局處專案針對其它美容醫學業者於收費、退費、療程等定型化契約條款及消費爭議處理等面向加強查核。

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