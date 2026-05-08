綠島民宿有「攝狼」！女住客洗澡赫見窗縫伸手機偷拍

台東分局第三組組長林韋鋒說明，已介入調查綠島民宿疑似偷拍案。（記者黃明堂翻攝）

綠島驚傳民宿偷拍事件！1名女子本月5日前往台東綠島旅遊，入住當地某民宿。不料在當晚10點許於浴室淋浴時，赫然發現百葉窗縫隙處伸出一支米白色手機，疑似正在偷拍。女子當場受到巨大驚嚇，隨即穿衣躲避並放棄洗澡，事後於社群平台Threads揭露這段恐怖經歷，引發網友高度關注。

台東警察分局表示，警方昨晚主動發現社群平台上反映內容後，第一時間聯繫被害人，並由綠島分駐所正式受理報案，完成報案程序。針對這起妨害秘密案件，警方展現高度重視，並迅速展開偵辦行動。

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根據警方初步查處結果，目前已完成相關人員訪查與案發現場勘察，同時積極調閱周邊監視器影像以釐清案發經過。此外，台東警察分局更會同台東縣政府觀光發展處，前往該住宿地點進行現場會勘，深入了解該場所的環境配置及管理現況，作為後續處置依據。

台東警察分局特別呼籲，民眾外出旅遊選擇住宿時，務必慎選合法且具備完善安全管理機制的場所，入住後應先留意周遭環境與隱私安全；若發現任何可疑情事或疑似遭受侵害，請立即向警方報案，以維護自身權益與旅遊安全。目前全案正由警方持續積極偵辦中。

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