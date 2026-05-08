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    首頁 > 社會

    開到睡著？ 金門伯玉路3車連撞 女駕駛受傷

    2026/05/08 19:44 記者吳正庭／金門報導
    金門伯玉路發生三車連撞意外，縣警局金城分局釐清肇事責任中。（金城分局提供）

    金門伯玉路發生三車連撞意外，縣警局金城分局釐清肇事責任中。（金城分局提供）

    金門伯玉路今天發生追撞車禍，1名年逾60歲的張姓男子，疑因精神不濟，開著休旅車直直撞到前方停等紅燈的轎車，轎車又推撞前方貨車，轎車在中間成了「夾心餅乾」，鄭姓女駕駛胸部挫傷送醫，肇事原因正由縣警局金城分局調查中。

    警方表示，下午2點多時，金寧鄉伯玉路2段就業服務中心前方路段發生3車追撞意外，張姓男子駕駛的黑色休旅車，由金湖鎮往金城鎮方向行駛，在接近榜林圓環下坡路段前，追撞同向前方停等紅燈，由鄭姓女子駕駛的銀色轎車，鄭女的轎車再向前推撞前方藍色貨車，造成3車緊緊貼在一起，接觸面都有損毀，其中又以夾在中間的銀色轎車因前、後「夾擊」最嚴重，駕駛鄭女因胸部挫傷，第一時間由救護車載往衛生福利部金門醫院治療。

    金城分局表示，事故發生後，在現場對3車駕駛實施酒測，均無酒駕情形；對於有路人發現張男疑似「開到睡著」，警方表示，肇事原因仍待釐清中。

    金城分局長周宏璘呼籲，駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，保持安全距離，並隨時注意車前狀況，遇有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。

    被撞的銀色轎車推撞前車，前引擎蓋都被推到掀起來。（讀者提供）

    被撞的銀色轎車推撞前車，前引擎蓋都被推到掀起來。（讀者提供）

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