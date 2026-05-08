曾蔡美佐遭毆打 警拘提朝天宮董事長蔡咏鍀之子等10人

朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財（紅圈者）也遭警方拘提，不過，蔡咏鍀說，兒子是去阻擋勸架，沒有打人。（民眾提供）

前立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐於住家被毆受傷案，引發各界關注。繼昨晚拘提行動後，檢警今天再拘提10人到案，朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財也被拘提，蔡咏鍀說，兒子是去勸架。

曾蔡美佐住家昨天遭數十名白衣男子闖入、毆打，警方第一波拘提10人到案，檢方諭知5人新台幣5萬元交保，認為陳男（21歲）、蔡男（31歲）、蔡男（18歲）等3人有滅證、勾串共犯及證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押；法院今天裁定陳男羈押，其他2人以6萬元交保。

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檢警今天執行第二波拘提行動，帶回10人釐清案情，其中包括蔡咏鍀兒子蔡晉財。

1名自稱是曾蔡美佐的孫女也在Threads發文，直接點名董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財「烙了」50人到她家打傷她阿嬤和爸爸。

蔡咏鍀說，兒子當晚有在現場，但兒子和另一名董事在現場幫忙勸架、攔阻他人，有影片可以佐證，不解為何變成兒子打人。

蔡咏鍀強調，當晚媽祖還在遶境，遶境均依「路關」（路程表）行進，當時神轎路過事發地點附近，卻有人攔轎要求轉向，媽祖行進有一定路線，平常要拜拜可到廟去拜，怎可任意被要求轉去其他地方，這也是當事會發生事端的原因。

針對有媒體報導「前立委曾蔡美佐於住家遭圍毆，家屬質疑警方處理不當，甚至指稱『差點被吃案』」等情，警方澄清，協助就醫留有完整通聯紀錄及相關影像可供查證。

同時，警方澄清，全案發生後即依法受理，並依規定報請雲林地檢署指揮偵辦，駁斥吃案的指控。

北港朝天宮在臉書（Facebook）官網發聲明，指本次衝突事件發生時正值媽祖遶境期間，相關情形屬民間個別事件，無關朝天宮活動及廟務運作。廟方不樂見任何衝突或誤解發生，也呼籲各界以理性、平和態度看待，避免只看標題或片段引導而過度渲染造成錯誤連結，影響宗教盛事的本意。

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