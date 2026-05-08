2無業男偷吃後勒索不成潑油燒死鄰居！判無期徒刑 沒收「五花肉」

曾男、林男向蔡男潑汽油恐嚇勒索錢財遭拒，竟點火報復，士林地院判處2人無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照）

居住在淡水的林志銘、曾鈺偉長期失業，盯上同層樓蔡姓住戶，灌汽油勒索得手400元，食髓知味再度索錢但遭拒，憤而潑油點火，蔡男全身燒傷面積高達99％，送醫不幸身亡。案經士林地方法院國民法官法庭審理，今天依共同犯強盜殺人等罪重判2人無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

林志銘與曾鈺偉平日無正當工作，經濟拮据，2024年12月15日清晨，林男在淡水某燒臘店前偷走店員放在板凳上的「五花肉」，與不知情的前妻及曾男分食。

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不料，林男、曾男填飽肚子後起貪念，認為隔壁蔡姓男子老實好欺負，同天上午10點左右帶著裝滿汽油的寶特瓶敲門勒索，蔡男閉門不出，兩人將汽油灌入門縫，恐嚇說，「我認識黑道大哥，在這邊小有名氣！」蔡男心生恐懼，被迫交出400元。

沒想到，林男、曾男見錢來得快，當天下午二度登門，曾男灑油，林男持打火機威脅。蔡男身上已無現金只能婉拒，觸怒2人，曾男潑灑汽油在蔡男胸腹部，林男點火引燃。

蔡男瞬間燒成火球，在屋內痛苦掙扎，消防人員獲報後趕抵撲滅火勢，但蔡男三度燒傷占身體表面積99％燒傷合併吸入性灼傷，送醫搶救不幸身亡。

士林地檢署依照殺人罪、恐嚇取財、放火罪將2人起訴，全案交由國民法官法審理，全案於今天宣判，林志銘竊盜罪處拘役30日、恐嚇取財罪處2年6月及共同犯強盜殺人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身；曾鈺偉共同犯恐嚇取財處2年、共同犯強盜殺人罪，處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

犯罪所得部分，法官也宣告沒收已被2人吃下肚的「五花肉」及勒索取得400元、以及先前扣案的打火機1支，由於五花肉已經吃下肚，將會依法追徵價額。

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