丈夫坐牢帶2幼子投靠夫家 少婦懷孕竟是色公公二度硬上

公公罔顧人倫兩度性侵兒媳，涉犯利用權勢性交罪，台中高分院維持一審1年6月原判。（資料照）

彰化一名少婦因老公入獄，帶著兩個幼子投靠夫家，未料公公看準她需要經濟援助不敢反抗，竟二度性侵害她因此懷孕，公公事後不僅全盤否認，反控媳婦不守婦道外遇被搞大肚子。台中高分院審酌，公公罔顧人倫、惡性非輕，利用權勢性交罪認事用法無違誤，近日駁回上訴，維持一審1年6月原判。

經查，少婦因丈夫入監服刑，生活瞬間失去依靠，她獨自照顧兩名年幼孩子沒有固定收入，只好於2018年投靠夫家接濟，就在最脆弱無助的時候，原本應該成為依靠的家中長輩，公公卻多次趁屋內無人對她做出不當舉動，讓她長期活在恐懼之中，由於擔心失去生活依靠，也顧及孩子未來，她始終選擇隱忍，不敢立即對外求助。

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直到某次身體出現異狀，她才驚覺已經懷孕，並前往婦產科接受手術處理，原以為事情就此停止，沒想到同年下半年，對方二度對她性侵，讓她終於無法再承受，決定報警尋求協助，但公公全盤否認，甚至反指少婦另有交往對象，只是基於家人立場陪同就醫。

該案審理期間，少婦不幸離世，但彰化地院綜合相關證詞、醫療紀錄及社工訪談內容，認定被告利用家庭中的經濟與地位優勢，使被害人長期處於無法反抗的處境，情節重大，且其中一次更造成懷孕結果，對其身心造成難以抹滅的傷害，一審依兩個利用權勢性交罪，分別判處1年徒刑，合併應執行1年6月，被告不服提起上訴，台中高分院審理後認為，一審認事用法並無不當維持原判，全案仍可上訴。

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