偷拍風暴炸裂！台南公共場所全面清查隱私安全管理 「不知情也照罰」

台南市衛生局派員前往醫美診所稽查隱私安全管理。（台南市府提供）

針對近日醫美診所疑涉偷拍案件引發社會高度關注，台南市長黃偉哲強調，民眾隱私安全不容侵犯，凡涉及偷拍、妨害秘密及侵害個資之違法行為，市府將嚴正以對、絕不寬貸。今（8）日「安全大台南」公共安全類會報臨時會議拍板，全面檢視公共場域隱私安全管理機制，強化防護作為。

會議由副市長姜淋煌主持，邀集經發局、觀旅局、衛生局、警察局等跨局處單位共同研商，針對醫美診所、旅館、百貨商場、運動場館及校園等重點場域，全面盤點管理機制，強化稽查與宣導，防堵隱私漏洞。

請繼續往下閱讀...

姜淋煌指出，為消弭民眾疑慮，市府已要求業者建立「隱私安全每日巡檢制度」，並須留存紀錄備查，同時啟動「不定期無預警抽查」。若查獲未落實管理或紀錄造假，將依法從重裁罰，不得以「不知情」作為卸責理由，展現強力執法決心。

市府法制處表示，目前已受理相關醫美消費爭議申訴共29件，除協助民眾釐清退費機制與申訴流程，也提供涉及個資保護的民、刑事法律諮詢，協助當事人維護權益。

衛生局則說明，已於5月6日針對涉案醫美體系轄內3家分店完成初步稽查，後續將持續配合檢調單位偵辦。依規定，醫療過程若需錄音錄影，應事先取得當事人同意，診間設計亦須具備保障隱私之必要設施。若查有違反《醫療法》第72條，將處以5萬元以上、25萬元以下罰鍰；如涉及偷拍或妨害秘密，則移送司法機關偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法