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    光澤診所爆偷拍！警帶回新北5分店經理 扣可疑「影像線路」

    2026/05/08 18:23 記者徐聖倫／新北報導
    光澤診所中山店經理（戴口罩著西裝）。（記者徐聖倫攝）

    光澤診所中山店經理（戴口罩著西裝）。（記者徐聖倫攝）

    繼連鎖醫美診所「愛爾麗」偷拍案，另一家連鎖醫美診所「光澤」也被網友爆料，在診間安裝「煙霧偵測器」外型的監視器。新北地檢署今指揮警方大動作搜索，新北共5家分店被搜索，警方扣回相關影像線路、硬碟，並帶回各分店經理共5人，以釐清是否有偷拍情事。

    據了解，愛爾麗偷拍案風波持續延燒，6日有網友在Threads發文「板橋府中光O，5樓也有煙霧偵測器，每次除毛雷射都在這間暴露下體。」後續警方接獲報案，報案人指控的就是光澤診所中山店。

    由於偷拍風波持續延燒，經查光澤在新北市有5間分店，新北檢指揮包含板橋、三重、新莊、三峽等4個分局，今上午兵分五路進行搜索，市政府衛生局也派員一同，各分店均搜索超過8小時。警方除帶回5位分店經理，另扣回診間內疑似遭拆卸剩下來的監視器相關線路、硬碟，以及會員資料。

    警方表示，新北5間分店均配合調查，各店經理初步供稱，對於監視系統如何裝設他們並不知情。而目前扣回來的證物較多，必須一一檢視，目前5名店經理均暫列證人，本案將朝妨害秘密罪偵辦。

    警方強調，醫療診間安裝監視器進行錄影，視為醫療單位自保常見行為之一；有光澤的消費者怒斥，光澤從事醫美手術、治療行為前，給消費者的同意書內沒有提到任何攝影、監控相關內容，消費者被蒙在鼓裡，那就是「偷拍」。

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