因私怨偷查警用資料下載提告 彰化警技佐判4個月不得易科罰金

彰化縣警察局民防管制中心，爆發技佐非法蒐集個資事件。（資料照）

彰化縣警察局孫姓技佐，因與監理站考驗員發生糾紛，竟利用職權登入警政聯網的電子化簿冊系統（下稱OC系統），私自下載、列印對方個人資料及案件紀錄，作為提告證據。彰化地院認為，孫男明知資料僅限公務用途，卻為私人訴訟非法蒐集、利用個資，知法犯法，依違反個人資料保護法判處有期徒刑4月，且不得易科罰金。

判決書指出，孫男（39歲）擔任彰化縣警察局民防管制中心技佐，具有公務員身分。去年8月間，孫男在彰化市某駕訓班考取大型車駕照時，與鄭姓考驗員因密錄器使用問題發生衝突，警方獲報到場處理後，將案情登錄於「員警工作紀錄簿」系統。

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事後，孫男打算對鄭男提告，竟利用在民防管制中心值勤時，以公務帳號登入警政OC系統，查詢當天員警工作紀錄內容，還下載、列印紀錄簿資料，其中包含鄭男的身分證字號、電話，甚至連其他案件當事人的年籍與聯絡資料也一併被列印。

孫男隨後再持這份資料前往派出所提告，未料東窗事發，遭認定是屬非法利用個資，遭檢方提起公訴。

孫男辯稱，他是為報案蒐證，符合個資法合理利用原則。但法官審理認為，孫男有權使用該系統，但僅限於執行法定職務，若有需要，可循聲請調查證據等合法程序取得資料，卻選擇動用公務權限私下查詢，明顯違反程序。

法官痛批，孫男身為警局技佐，理應更清楚法律界線，卻知法犯法，濫用公務系統蒐集個資。審酌其曾於偵查中坦承犯行，最終依「公務員假借職務上機會非法蒐集、利用個人資料罪」判刑4月。

法官另指出，由於被告具公務員身分，依法加重其刑，最重刑度超過5年，不符合易科罰金規定，因此無法繳錢代替坐牢，但仍可依法聲請易服社會勞動。

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