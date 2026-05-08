司法外交再傳佳音 我國與巴拉圭簽署司法互助條約

左起為總統賴清德、法務部長鄭銘謙。（法務部提供）

台灣與巴拉圭共和國自1957年建交以來，邦誼近70年，雙方在各領域維持密切合作。為強化雙方法制與司法合作基礎，「中華民國政府與巴拉圭共和國政府刑事司法互助條約」今年5月8日在賴清德總統與巴拉圭總統貝尼亞共同見證下，於總統府由法務部長鄭銘謙與巴拉圭外交部長拉米雷斯完成簽署。

法務部指出，條約歷經3年磋商，在法務部、外交部及我國駐巴拉圭大使館協力推動下，獲巴拉圭政府支持，最終達成共識完成簽署。條約生效後，台巴雙方將得於刑事偵查、起訴、犯罪防制及相關司法程序中，相互提供多項協助，包括證據調取、人員所在確認、文書送達、搜索、扣押、勘驗物品及處所、凍結、沒收與執行罰金等，並得於不違反各自國內法律前提下提供其他必要司法協助。

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法務部說，雙方也可以視訊方式進行證人遠距訊問，並允許請求方人員於訊問時在場，或依受請求方同意的方式進行訊問，有助提升跨境偵查與審判效率。透過科技輔助司法互助機制，本條約將有效縮短跨境取證所需時間、人力與成本，提升定罪效率，強化共同打擊跨境犯罪的能量。

法務部說，近年積極推動司法外交，本次條約為我國簽署第17個刑事司法互助條約，亦為我國與南美洲邦交國首次完成簽署的刑事司法互助協議，具指標性意義。本條約不僅象徵台巴穩固邦誼，更展現雙方攜手打擊電信詐欺、毒品及人口販運等跨國組織犯罪的共同決心，彰顯「打擊犯罪無國界」立場。

法務部說，「中華民國政府與巴拉圭共和國政府刑事司法互助條約」歷經3年磋商，在法務部、外交部及我國駐巴拉圭大使館協力推動下，獲巴拉圭政府支持，完成簽署。（法務部提供）

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