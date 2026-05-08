拍女校生涉「性暗示」沒授權就發表 台南研究生道歉下架仍挨轟

李姓研究生在自己臉書公開道歉。（擷取自臉書）

台南1名李姓研究生於「絕對空間」展覽中發表作品，因涉及未成年影像與肖像權爭議，引發社會關注。對此，台南市文化局已要求作品下架並啟動行政查核；策展單位與創作者也先後發表道歉聲明，盼平息風波。

該名研究生在臉書貼文道歉聲明，其於展覽「弄一弄就出來了」（Rub'n It Comes Out）中展出的錄像作品《奶絮語》（Cream Whispers），內容於某女校放學時段，在校門口手持白色冰棒直至融化的長鏡頭畫面。影片中可見多名路過學生，且臉部清晰可辨。拍攝當下曾遭校方警衛與校安人員關切，並被要求不得公開播放，或須取得當事人授權，或進行影像去識別化處理。

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然而，該作品最終仍以未經授權、未經處理的原始影像形式，於展覽中公開播放，因涉及未成年學生影像與可能引發不適的觀看感受，迅速引發外界質疑與批評。對此，創作者在個人社群平台發表聲明，向拍攝地點校方、畫面中出現的學生及社會大眾致歉，表示已銷毀所有相關檔案，並願意配合後續調查與相關責任。

他在聲明中指出，創作自由應以不違反法律與倫理為前提，惟本次作品顯然已觸及相關界線。對於未能在創作與展出過程中審慎評估影像內容、場域敏感性及對象身分，導致爭議擴大，深感自責與歉意。創作者也坦言，未充分考量自身在學學生身分、就讀學校及展覽空間所承擔的影響，犯下的所有錯誤與疏失，未來將深刻檢討並避免類似情況再發生。

據了解，該份道歉聲明在發布前，已與相關單位，包括創作者就讀學校、影響校方及展覽空間方面確認內容。然而聲明公開後，網友仍多持負面批評，不少網友認為事件涉及未成年影像與性暗示不當呈現，即便道歉亦難以消弭。

李生作品涉侵犯肖像權與不當性暗示惹議，作品已下架。（擷取自Threads）

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