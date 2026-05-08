台中7期商辦淪私人招待所 夜夜淪「派對後現場」 管委會提告結局曝

台中地院判何男應自社區遷離。（資料照）

台中七期某高級商辦被當成私人招待所，夜夜上演酒客失控場面，連公共空間也成了「派對後現場」，有女客醉倒廁所附近，還有人在園藝區嘔吐，甚至對保全叫囂、毀損社區設備，管委會忍無可忍提告要求強制遷離，台中地院也判決管委會勝訴。

何姓男子2024年10月承租七期一處高級商辦樓層，原本社區規範明定僅供商業辦公使用，不得從事店頭式營業行為，他卻將空間經營成「私人招待所」，招攬聚會飲酒；管委會表示，招待所客人幾乎夜夜喧嘩，尤其深夜離場時最誇張，不僅在迎賓大廳大聲吵鬧，還有人拍打公物、毀損管制設施，甚至與保全發生衝突，甚至清晨常見醉客車道旁嘔吐，製造穢物，還曾有女性醉倒廁所附近，場面狼狽不堪，嚴重影響社區形象與品質。

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何男則辯稱，場所只是提供朋友喝酒聊天，並未正式營業，也沒有營業登記，認為管委會若有意見，可要求加裝隔音設備、加強門禁管理，或安排人員協助客人離場，不應直接要求遷離，認為社區規約限制過度。

但法院調查發現，該場所不僅提供包廂與酒水，還推出「香檳女孩」、「人氣DJ」、「香檳秀」、「氣球布置」、「電子禮槍砲」等完整娛樂方案，顯然並非單純朋友聚會，而是具明顯對外營業性質，認定何男違反社區管理規範，且放任客人多次滋事、喧嘩與破壞公共設施，判決他應自該社區遷離，可上訴。

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