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    2分鐘定位入室搜救盲區 高市5G智慧消防救援系統上線

    2026/05/08 17:15 記者蔡清華／高雄報導
    高市啟用5G智慧消防救援系統，打破入室搜救定位盲區。（高市消防局提供）

    高市啟用5G智慧消防救援系統，打破入室搜救定位盲區。（高市消防局提供）

    高市啟用5G智慧消防救援系統，以往救災指揮官對消防人員入室搜救狀況與位置，採逐一確認之方式，過程需耗費將近10分鐘，但透過該系統，可在2分鐘內完成相關資訊的掌握，爭取關鍵黃金救援時間，打破入室搜救定位盲區提升搜救安全。

    該系統整合5G網路並結合AIoT（人工智慧物聯網）、LiDAR（光達：透過發射雷射光束來測量距離的感測技術）與VIO（連續定位）等技術，實現火場即時3D空間建模與室內軌跡定位。該救援系統經過1年多於高雄多元場域展開測試，包括商業辦公大樓、鳳山醫院二期新建大樓、高雄捷運美麗島站體，與高雄夢時代購物中心等，實測結果顯示，可有效縮短消防人員搜尋受困者所需時間。

    副市長林欽榮指出，AI與先進半導體已成為全球競爭關鍵，高雄正持續推動以人為本的智慧城市發展。此次與台灣大哥大合作導入5G智慧消防輔助系統，正是將創新科技轉化為公共安全應用的具體實踐，不僅提升搜救效率，也讓高雄在智慧城市發展上再創新里程碑。

    消防局長王志平表示，「室內軌跡定位」偵測消防人員移動足跡與位置，在無訊號的情況下，將入室救災的足跡暫存與回傳，解決過往僅能依無線電口述，卻難以掌握精準位置的問題，並可即時回傳消防人員生命徵象與停留時間，系統感測消防員在一定時間內未移動，能自動警示並通知現場事故安全官。

    消防員腳上配戴5G智慧消防救援系統裝備。（高市消防局提供）

    消防員腳上配戴5G智慧消防救援系統裝備。（高市消防局提供）

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