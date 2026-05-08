加保3000萬喊窮卻火速湊齊 沈慶京提抗告高院駁回

威京集團總裁沈慶京。（資料照，記者楊心慧攝）

威京集團總裁沈慶京因京華城案行賄被判刑10年，台北地院3月26日宣判時，裁定沈慶京加保3000萬元，沈當時在庭上喊窮，稱向親友借的錢還沒還，但被裁定加保後，兒子沈輝庭火速湊齊，於午夜前完成交保；沈慶京不服提抗告，主張加保3000萬元，逾越比例原則，且年事已高，無逃亡能力、動機。時隔一個多月，高院裁定駁回抗告。

台北地院去年7月裁定沈慶京以1億8000萬元交保，也是短時間內籌出交保金；京華城案3月26日宣判後，北院合議庭接續召開強制處分訊問庭，沈在法庭表示，自己被銀行抽銀根，為籌保費還將持有的股票售出，他也透露，過去為了負擔高額的保金，向友人借款還遲遲未還錢，盼能降保8000萬。

請繼續往下閱讀...

不過北院合議庭仍在下午4時許裁定沈慶京加保3000萬，且須於隔日下午5時完成交保程序，沈慶京的長子沈輝庭聞訊後，於晚間9時許成功湊齊3000萬的保金，親自來到台北地院為父親辦保，前後大約僅花費6小時。

沈慶京不服提起抗告，主張原裁定進行7重強制處分，諭知加保3千萬元，逾越比例原則；且他年事已高，身體狀況不佳，無逃亡能力且無逃亡動機，請撤銷原裁定另為合乎比例原則的強制處分。

高院認為，沈慶京否認犯行，但原審認定多項罪刑，判處有期徒刑10年，併科罰金2000萬元，褫奪公權5年，足認原裁定認定被告犯罪嫌疑重大，並無違誤。

高院本月5日裁定，沈慶京遭判10年重刑，基於不甘受罰的基本人性，確有逃亡之虞，且考量其經濟能力與具海外生活條件，原審裁定增加3千萬元保證金作為替代羈押處分，具有防逃及確保到庭的必要性與適當性；因目前無新事由，不足以變更原審的強制處分決定，抗告無理由，應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法