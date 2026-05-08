愛爾麗退費就不能提告？受害律師親教一招 處理單「這樣寫」

連鎖醫美診所愛爾麗爆針孔偷拍醜聞。圖為台北市衛生局、警察局及消保官5日聯合稽查愛爾麗診所松江南京店。（台北市法務局提供）

連鎖醫美診所愛爾麗爆針孔偷拍醜聞，全台分店湧現退費人潮。有民眾質疑，診所要求民眾簽下的客服處理單上「暗藏陷阱」，簽名後等同放棄民事、刑事訴訟權。對此，同樣也是受害者的律師林則方在社群發文指出，可在文件上看到有這些條款的地方就劃掉，然後劃掉的地方簽名即可。

林則方昨晚在Threads發文說，她自己就是愛爾麗的消費者，當天已經申請到退費了。自己買的不是需要脫衣服的療程，「但未經同意偷拍就是靠杯加違法！」

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林則方建議退費民眾可注意幾點，首先以書面（LINE）方式要求退費，就會有專人處理了。退費原因處很簡單，就寫「由於近期事件，本人的隱私權及肖像權受損，無法再信任貴分店，所以也不會再去使用後續的課程」即可。

另外，林則方呼籲消費者不要同意拋棄其他民事、刑事之請求權，也不要同意保密條款。她分享，只要看到文件上有這些條款的就直接劃掉，然後劃掉的地方簽名。她也特別提醒，觀察了一下大家網路上發上來的版本，跟她的分店的版本內容不一樣，所以他們的文件應該不是一個統一的版本，「請自己仔細閱讀或拍照諮詢一下」。

林則方發文後，不少網友感謝她分享經驗。但也有網友指出，她去南京分店退費，櫃台小姐說，如果要劃掉特別約定就不能退費，「請問要直接找消保官嗎？」林則方直接回覆：「沒有她說的這回事，退費本來就不代表不能提告，而且我跟脆上面的很多網友都劃掉了也拿到退費。」建議這名網友直接去找消保官處理。

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