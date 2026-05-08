無罪且未上訴竟變有罪 憲法法庭判最高院第3382號判例違憲

憲法法庭書記廳廳長許碧惠、司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞，今下午3時召開記者會說明115年憲判字第4號判決「刑事訴訟上訴不可分原則適用範圍案」。（記者楊心慧攝）

聲請人林秉弘因採土場案被依山坡地保育利用條例、貪污治罪條例等罪起訴，法院僅認定山坡地保育利用條例罪，卻因刑事訴訟法「上訴不可分」規定，原未被檢方上訴、且未認定有罪部分，仍遭發回更審改判有罪，因而聲請釋憲。憲法法庭今作成115年憲判字第4號判決，該案所採用的判例違憲（最高法院29年上字第3382號判例），林秉弘得依法請求個案救濟。

憲法法庭認為，舊刑訴法第348條第2項及相關最高法院判例，若允許法院審理未上訴的無罪部分，已侵害憲法保障的人身自由及訴訟權，相關見解牴觸憲法。至於原因案件當事人，則可依憲法訴訟法規定請求個案救濟。

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林秉弘過去被檢方依違反水土保持法、山坡地保育利用條例、貪污治罪條例及業務登載不實等罪嫌起訴；歷經台南地院及高院台南分院審理後，法院僅認定成立山坡地保育利用條例罪，其餘部分因罪證不足未另為無罪諭知。

案經上訴後，最高法院3度撤銷發回，並依修正前刑訴法第348條第2項及相關判例，但未上訴的部分認定「視為亦已上訴」，基於「審判不可分」原則一併發回，最終高院台南分院更審後改判有罪，經最高法院駁回上訴確定；林秉弘於2022年6月向憲法法庭聲請釋憲，主張違反比例原則、法律明確性原則及正當法律程序。

林秉弘請求憲法法庭宣告舊刑訴法第348條第2項違憲，並撤銷高等法院台南分院109年度聲再字第111號刑事裁定，發回更審；若相關法規與實務見解經宣告違憲，應允許其依刑事訴訟法第420條規定提起再審，以保障人民訴訟權及接受公平審判的權利。

司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞表示，舊刑訴法第348條第2項關於「有關係部分視為亦已上訴」之規定，於原審判決無罪部分不適用，尚不違憲；但最高法院29年上字第3382號判例，認未上訴之無罪部分亦因審判不可分而視為上訴，違反憲法第8條人身自由及第16條訴訟權保障意旨。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠說明，刑事訴訟採「不告不理」原則，法院原則上只能審理檢察官起訴、或當事人上訴的部分，不能自行擴大審判範圍，否則將侵害被告受公平審判及充分防禦的權利。

許碧惠表示，上訴效力原則上只及於當事人實際上訴的部分，未上訴的無罪部分，不應因其他部分上訴而一併成為上訴審審判對象，否則將違反不告不理原則，造成「裁判突襲」，使原本已可確定無罪的被告，再次面臨被改判有罪的風險。

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