花蓮民政處前代理處長涉堰塞湖過失致死 縣府：尊重司法

花蓮縣府前代理民政處長李葳，因馬太鞍洪災涉犯過失致死，昨由檢調訊問後10萬交保。（記者花孟璟攝）

花蓮地檢署偵辦花蓮縣府前民政處代理處長李葳，在馬太鞍溪堰塞湖洪災時涉嫌過失致死案，昨10萬交保還上電子監控，花蓮縣政府表示，全案由檢調機關偵查中且尚未明朗，基於尊重司法、偵查不公開原則，不對偵查細節進行評論回應，也呼籲外界在司法未有定論前，勿過多揣測及議論。

花蓮縣府民政處辦公室、前民政處代理處長李葳住處7日上午遭檢調搜索，並查扣相關證物，李葳經檢察官訊問後認涉犯刑法第276條「過失致死」等罪嫌重大；檢方考量無逃亡串證之虞，無羈押之必要，命被告李葳具保新台幣10萬元，並輔以科技設備監控、限制住居及出境、出海，檢方強調，是否還有其他相關權責機關人員涉及刑事責任，檢方都持續深入調查。

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針對今天花蓮地檢署發新聞稿說明，花蓮縣政府下午強調，去年馬太鞍溪堰塞湖災害中，依《災害防救法》，各級政府負有法定防救災責任，包含災情通報、撤離安置，中央為河川與堰塞湖體監測及應急整備等措施，縣府與中央及相關單位密切協調，縣府均依法行政並接受公眾檢驗。

縣府主張，堰塞湖災害應全面釐清各級政府權責，依事實基礎上來檢討制度，才能避免類似悲劇重演，提升未來防救災效能。

縣府指出，對於偵辦中案件涉及人員，縣府尊重當事人法律地位、人格權，也尊重司法機關依法處理，期盼盡速完成調查以還原事實真相，請各界在司法未有定論前，避免過度揣測與臆測，如檢調偵查有進展及法令規定，縣府也會適時對外說明。

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