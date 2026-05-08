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    首頁 > 社會

    母親節最療癒福利 台中女警體驗越式洗髮

    2026/05/08 15:45 記者許國楨／台中報導
    第三分局女警體驗越式洗髮直呼療癒。（警方提供）

    第三分局女警體驗越式洗髮直呼療癒。（警方提供）

    母親節將至，台中市第三分局今年不走傳統送花路線，改以更貼近人心的方式，為辛苦奔波在家庭與警務第一線的女性同仁送上專屬驚喜，特別安排近期人氣超高的「越式洗髮」紓壓體驗，搭配人氣蛋糕慰勞，讓女警們提前感受節日溫暖，直呼壓力全面「查扣」，這份母親節禮物實在太療癒。

    警察工作節奏緊湊，值勤時間長且作息不固定，尤其身兼母親角色的女性官警，白天忙於治安維護，回到家後還得照顧孩子與家庭，長期處在高壓狀態，第三分局考量到這群「警界媽咪」平日鮮少有喘息機會，特別規劃沉浸式越式洗髮行程，希望讓大家能暫時放下緊繃情緒，好好享受片刻寧靜。

    活動當天，參與的女警們一走進店內，便在舒適放鬆的氛圍中展開療癒體驗，從頭部水療、深層洗護，到肩頸放鬆按摩，每一個環節都讓人徹底卸下疲憊，不少女警笑說，平常忙到連好好洗個頭都成了奢侈，這次能夠專心享受放鬆時光，真的非常難得，也讓整個人重新充滿能量。

    除了舒壓療程外，第三分局長謝有筆與警友會第三辦事處也特別準備人氣蛋糕，送給每一位身兼母職的女性同仁，讓大家不僅洗去一身疲憊，也在甜點香氣中感受到濃濃節日祝福，現場笑聲不斷，女警們開心合影留念，為這場別開生面的母親節活動留下溫馨畫面。

    女警們開心合影留念，為這場別開生面的母親節活動留下溫馨畫面。（警方提供）

    女警們開心合影留念，為這場別開生面的母親節活動留下溫馨畫面。（警方提供）

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