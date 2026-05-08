全國模範警察今年高雄3人得奬 刑警大隊偵查佐包辦

全國模範警察今年高雄3人得奬，全由刑警大隊偵查佐包辦，包括陳子鈞（左）、盧玉鏵（中）。（記者黃良傑攝）

警察節前夕，高市刑大傳出好消息，全國模範警察高雄共有3人上榜，全數由刑大偵查佐奪得，分別為偵二隊陳子鈞、偵八隊盧玉鏵、科偵隊連盈賢，3人將北上接受表揚。

偵二隊偵查佐陳子鈞今年26歲，從警6年多表現不凡，獲知「全國模範警察」殊榮，他謙虛說都是學長姐照顧、牽成；隊長黃錦富表示子鈞平日工作努力，尤其在緝毒方面屢建大功，曾偵破大寮區越南籍近百移工聚眾施用毒品案件，並向上溯源追查毒品來源，成功斬斷供毒鏈。

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女偵查佐盧玉鏵巾幗不讓鬚眉，除了緝毒有重大成果外，在隊長黃慶煌的帶領，直搗惡徒據點，逮捕以「高雄明仁會」自居的蘇姓男子及暴力犯罪集團。

曾被同事封為「女警全智賢」的偵查佐連盈智，偵辦蔡姓男子首的跨境博弈洗錢集團，瓦解該集團長期經營跨境博弈網站及洗錢機房，查出洗錢金額高達新台幣220億餘元，並經法院裁定扣押名下房產及帳戶，總價值近新臺幣1億餘元，獲選全國模範警察實至名歸。

刑大大隊長鄢志豪對3人的表現，表示肯定與敬佩，更期許刑事伙伴們在高壓的偵查工作環境中，都能適時調適身心，舒緩壓力，持續以最佳狀態打擊犯罪，以專業與熱忱守護港都治安。

曾被同事封為「女警全智賢」的偵查佐連盈智（右），偵辦蔡姓男子首的跨境博弈洗錢集團。（警方提供）

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