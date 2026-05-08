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    2億假檢警詐騙贓款匯境外 3記帳士聯手竹聯幫洗錢

    2026/05/08 15:22 記者鄭景議／台北報導
    警方破門蘇男住家。（記者鄭景議翻攝）

    警方破門蘇男住家。（記者鄭景議翻攝）

    竹聯幫禮堂幹部蘇帝潤涉嫌勾結專業記帳士，收購大量空殼公司，與同夥37歲陳男、51歲堯男等人，利用空殼公司銀行帳戶將詐騙不法所得匯往境外，短短1年多洗錢金額逾新台幣2億元。刑事局偵查第七大隊自去年底發動多波搜索，今年3月中旬在台北市中正區逮捕蘇男及3名記帳士共25人，全案依法送辦。

    警方調查，這起案件起源於多起假檢警詐騙案，被害人共20餘人，財損金額達台幣2億餘元。專案小組追查金流發現，贓款進入空殼公司帳戶後，隨即轉為外幣批次匯往境外。深入溯源後，驚覺該詐騙集團背後竟有專業記帳士配合，包括56歲戴男、58歲謝男及46歲黃男3名記帳士，利用幫中小企業記帳職務之便，私下提供公司資料或幫助蘇男變更公司負責人、稅籍地及營業項目。

    警方查出，50歲蘇男平日兼營土地仲介，因此結識多名記帳士。這些記帳士充當掮客，從蘇男賺取數萬至十數萬元代辦費或買賣價差。蘇男隨後招募人頭擔任負責人，每名人頭交出身分證與印章可獲得5萬元酬勞。該集團藉由公司收付營業款項名義，跨境操作網銀洗錢以規避查緝。專案小組今年3月間前往蘇男位於中正區公寓大樓住處收網，現場查扣大量公司登記文件、大小章、作案筆電及轎車1輛。

    警方從通訊軟體紀錄發現，涉案記帳士明顯知情自己可能涉及不法，且收購大量無營業活動的公司有悖常態，具備高度洗錢風險，卻未審查實質受益人、也未依規定通報，嚴重違反洗錢防制法守門人義務，將函請主管機關裁處。

    全案訊後依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦。蘇男到案後對犯行全盤認罪，院方考量其小孩剛出生，裁定10萬元交保，其餘成員及記帳士則分別以5萬至50萬元不等金額交保。

    人頭公司現場。（記者鄭景議翻攝）

    人頭公司現場。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣大量公司登記文件、大小章、作案筆電。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣大量公司登記文件、大小章、作案筆電。（記者鄭景議翻攝）

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